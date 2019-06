Buscan dejar su huella en Cambridge

MEXICALI, Baja California.- Con entrega y compromiso, Adán Cortés Quiroz de 17 años de edad, viajará en el mes de julio a la universidad de Cambridge, Inglaterra para vivir por un mes la experiencia de una inmersión académica.

El joven estudiante de 4to semestre de la preparatoria Cetys, quien obtuvo una beca del 70% para la estancia de verano de inmersión en Cambridge, expresó que espera hacer su mejor papel y adentrarse en el estudio del área medica en una de las universidades con más prestigio en el mundo.

“Estoy consciente de que esto es una gran oportunidad para mi formación académica, así que no pienso fallarme ni fallarle a mis padres, pues es algo que he querido hacer desde hace mucho”, expresó.

PREPARACIÓN

Cortés Quiroz, ante a esto, y a un lado de sus padres, mencionó que esta oportunidad nació por parte de una de sus profesoras, Alicia Hermosillo Villa, encargada del área de Bachillerato Internacional de la institución, quien lo motivo a dar ese paso.

“Mi profesora me comentó del programa, de la posibilidad de viajar, conocer otra universidad y estilos de vida, así que no la pensé dos veces y empezamos con los trámites”.

BARRERAS POR ROMPER

Adán, no obstante señaló que esto no sería sencillo, pues existía una barrera por romper, que era la de competir a nivel Latinoamérica con 100 jóvenes más que buscaban su estancia en Cambridge.

Explicó que tuvo que enviar toda una serie de documentos, así como su curriculum con todos sus logros y experiencias académicas, para pasar filtro por filtro, y así poder quedar seleccionado en la universidad inglesa.

“Fueron días donde estaba al pendiente con mi maestra de estar viendo los correos para saber en que fase íbamos, me sentía nervioso y emocionado al mismo tiempo, pero aquí estoy ahora, aceptado en Cambridge esperando que llegue el día”, comentó.

CUMPLIENDO SUEÑOS

El joven cachanilla, ya un poco más relajado y con una sonrisa que delataba su entusiasmo, compartió a un mes de emprender el vuelo a tierras europeas, que al realizar este viaje, estará cumpliendo el sueño que tuvo desde niño.

Expresó siempre ha tenido una gran disposición por ayudar a los demás, cuestión que lo llevó a decidirse por el rumbo de la medicina.

“Desde niño siempre he querido ser médico, principalmente cirujano, puesto que en ese entonces me puse a leer un libro sobre la fisiología humana, que en su momento no entendí, y del que hoy, cada vez aprendo más”.

“No sé como más expresar mi emoción, pues estaré inmerso en otra cultura donde podré desarrollarme a nivel internacional y tener una experiencia que me ayudará a labrarme un mejor futuro”, indicó.

APOYO FAMILIAR

Bertha Quiroz Zamora y Mario Alberto Cortés, sus padres, quienes en todo momento veían con orgullo a su hijo, asimismo, expresaron sentirse emocionados de poder presenciar un gran paso en la vida del joven Adán.

Comentaron que verlo crecer y formar parte de su desarrollo, es algo que los ha llenado de alegría, pues reconocen el merito que ha demostrado Adán a lo largo de su trayectoria académica.

“Cuando él me comentó de la oportunidad, me emocioné mucho y le dije que buscaríamos la forma de que él se fuera, pues era una oportunidad única, de la cual esperamos lo mejor, como el que obtenga una beca para ya quedarse a estudiar ahí”, indicó la señora Bertha.

El señor Mario Alberto, por su parte, mencionó que este viaje para su hijo será muy importante, pues lo hará más responsable e independiente.

“Esto es algo que no nos esperábamos y que en lo personal valoro mucho, pues ha sido un buen estudiante que hoy por hoy, no solo representará al Cetys, si no también a México como el primer alumno de 4to semestre en recibir esta gran oportunidad”, expresó.