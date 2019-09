Buscan convertir la “Cuarta Transformación” en un partido político

BAJA CALIFORNIA, México.- Con un enfoque en el proyecto de la Cuarta Transformación impulsado por el Presidente de la República y críticas a Morena se lleva a cabo la campaña para convertir a la “4T” en un nuevo partido político nacional que pueda participar en las elecciones de 2021.

La semana pasada, Baja California recibió la visita de Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente del llamado Frente por la Cuarta Transformación, del cual asegura buscará darle prioridad a los ciudadanos.

Con halagos a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien se dice cercano, Moreno Brizuela afirmó que no serán “aplaudidores como focas” y que criticarán aquellas decisiones que no consideren correctas.

“Nosotros vamos más arriba, queremos impulsar el proyecto que se llama Cuarta Transformación” dijo “vamos por el proyecto, no por el presidente (…) no somos aplaudidores como focas, si el presidente se desvía también lo criticaremos”. Manifestó que no temen criticar algunas decisiones que han tomado el mandatario y algunos representantes del partido Morena, de quienes dijo le han fallado al presidente y han traicionado el proyecto.

Como propuesta del Frente, resaltó que se buscará la eliminación del financiamiento público a partidos políticos, la conformación de una nueva Constitución Mexicana y la atención médica de mexicanos en los consulados internacionales.

Asimismo, señaló que se buscará implementar una nueva ley para que los funcionarios públicos reciban cursos en ciencias políticas, administración pública y legislación antes de tomar el cargo.

En materia de inseguridad dijo que se buscará enfrentar a la mafia con cuerpos de élite y la modificación del concepto de Derechos Humanos, mientras que en educación se plantea la entrada de principios morales y éticos desde el Preescolar, y en salud la creación de un sistema único de atención a todos los ciudadanos.

ES BUENO SABER...

•Para convertirse en partido político, el Frente por la Cuarta Transformación deberá reunir los 235 mil afiliados y realizar al menos 200 asambleas antes del 28 de febrero de 2020.