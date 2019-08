Buscan a familia de Marcos en Sinaloa tras rescatarlo

MEXICALI, Baja California.- La vida de Marcos pasaba con más pena que gloria al sumarse a las filas de indigentes que deambulan por Mexicali, al ver su humanidad en peligro, fue canalizado a un refugio donde desmenuzaron su pasado para reencontrarlo con su familia.

Tras salir de un mundo de miseria y drogas, Marcos recordó no solo sus apellidos, sino los nombres de sus padres, abuela, incluso la colonia y estado de donde proviene; Sinaloa.

Su nombre completo es Marcos Torres Arabia, así se lo compartió al director del Refugio del Hijo Prodigo AC, Santiago Raygoza Cruz, quienes han emprendido una búsqueda para llevarlo a su hogar.

Raygoza comentó que un reporte de los ciudadanos, los activó para ir a recogerlo, lo encontraron en la Calle del Hospital del Centro Cívico, con sus facciones cubiertas por una densa barba, portando harapos y con un aspecto desaliñado.

Al llegar al refugio ubicado en el ejido Sinaloa, se mantuvo calmado y aceptó ingresar por su propia voluntad, el personal se avocó a asearlo, cortar su cabello y barba, dándole un aspecto muy distinto.

“Estamos pidiendo a la ciudadanía de Sinaloa que nos ayude a encontrar a su familia, y que vengan por él, o ver como reintegrarlo”, describió que la gente le comentó que era común verlo con la barba pintada por el consumo de innalantes.

“Es una persona tranquila, pero muy reservada, dice que sí quiere ver a su familia, que se vino en el camión hace cinco años, y no se pudo integrar a un trabajo porque es muy serio, se ve bien de salud, su piel y su peso está bien”, explicó.

Marcos accedió amablemente a una entrevista, en la que confirmó venir de Culiacán, Sinaloa, vivía en la calle Cuauhtémoc, y pasaba mucho tiempo en una refresquería llamada Las Lomas, donde le gustaba consumir nieve.

Los nombres de sus padres son Gildardo Torres Sarabia, María Torres Mezo, su abuela es Josefa Meroz Meroz, y tiene cuatro hermanos llamados María Dolores, Alberto, Javier Jesús y Carmen.

Mencionó que tiene una edad de 33 años, pero refiere que su fecha de su nacimiento data del 25 de abril de 1971, tiene primaria trunca, y trabajó como obrero.

“Muy bien, vivía en la calle de un hospital, la gente me daba comida, tengo cuatro hermanos, allá vivía, me dieron dinero y me vine a Mexicali, para venir al centro, como desde hace cinco años”, declaró.

Si Marcos tuviera la oportunidad de volver a ver a su familia, le gustaría preguntarles cómo están, declaró.

SU PADRINO

Cuando Marcos llegó al refugio, Pedro Emanuel Pérez, lo apadrinó, su función es ser un guía y pasar el mayor tiempo posible con él, en este periodo, detectó que requieren trabajar la habilidad de socializar de Marcos.

Entre pláticas, Pedro señala que Marcos refiere haber consumido alcohol, marihuana e inhalantes, esta última droga lleva a un especial deterioro generalizado en la persona que lo consume.

La psicóloga de la organización, Dalia Macias Mercado, explicó que cuando un interno de este tipo, se encuentra estable, se comienza a cuestionar sobre su identidad y pasado.

Para que alguien llegue al punto de vivir en las calles, debe presentar una conducta “desadaptativa”, la mayorías de los casos por el consumo de drogas.

Empiezan a llegar tarde, y a hacer disturbios en la familia por el consumo de drogas, hasta que los llevan a centros de rehabilitación, tras varias recaídas los familiares se agotan y en muchos casos, el consumidor se aleja de la familia para hacerlo tranquilamente y sin agraviar a nadie, es entonces que caen en picaderos y la propia calle, describió la experta en salud mental.

“A Marcos lo monitorean 24 horas al día, se le habla, baña, es bueno darles una oportunidad a estas personas, porque en la calle corren riesgos de todo, desde un piquete de un animal, hasta un accidente automovilístico”, declaró.

“Son seres humanos, que tienen el derecho a una vida mejor y hay que darles la oportunidad, es deprimente ver a las personas en la calle, por todos los bulevares, no es fácil traerlos a todos como quisiéramos”, explicó.

EN DATOS

•En caso de tener información sobre la familia de Marcos, o sobre su ubicación, puede contactarse al número celular 6862091234, con el director Raygoza Cruz.