Buscan a Martín Erenas Rodríguez

MEXICALI, Baja California.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a petición de la familia de Martín Erenas Rodríguez de 50 años, solicita de nuevo la colaboración de la ciudadanía para localizarla.

Familiares se encuentran muy preocupados ya que desde el pasado 22 de Septiembre de 2019, el hermano del ahora no localizado recibió una llamada telefónica por parte de su hermana en la que le informó que el día viernes 20 de septiembre su hermano Martín salió de su domicilio conyugal ubicado en el Fraccionamiento Victoria a efecto de ir supuestamente a hacer un abono a una tienda de electrodomésticos pero ya no regresó.

Situación que los tiene alarmados pues no han sabido nada de él, no cargaba teléfono, solo identificación, no sabe leer, se desconoce su vestimenta

La media filiación de Martín es: complexión delgada, de 1.70 metros de estatura, pesa 55 kg aproximadamente, tez morena, cabello chino de color negro, ojos chicos de color negros, le falta un diente frontal superior.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4288 así como al 911.