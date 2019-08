Buscan a Juan Carlos Meza Barrón

MEXICALI, Baja California.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a petición de la familia de Juan Carlos Meza Barrón de 41 años, solicita de nuevo la colaboración de la ciudadanía para localizarlo.

Los familiares y amistades de Juan Carlos, se encuentran muy preocupados ya que, desde mediados de mayo de éste año, no lo han vuelto a ver en su casa en Valle del Álamo, no ha regresado y sus vecinos no lo han visto.

La media filiación de Juan Carlos es: Tez morena claro, de 1.66 metros de estatura, complexión delgada, cabello lacio y escaso, se deja poca barba, en el brazo derecho un tatuaje de una mujer con sombrero de charro, otro con la leyenda “Leticia” y en el brazo izquierdo con la leyenda “Gama Master”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4288 así como al 911.