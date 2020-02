Buscan a Francisco Valdez Campos

MEXICALI, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de Investigación de Búsqueda de Personas no localizadas, solicita la colaboración de los ciudadanos para localizar a Francisco Valdez Campos de 59 años.



Familiares comentaron que se encuentran muy preocupados por su integridad, debido a que Francisco, tienen conocimiento de que llegó a Mexicali proveniente de Brawley California, que lo vieron llegar el pasado 05 de Diciembre de 2019.



Pero que después de esa fecha no lo han vuelto a ver, no responde llamadas y manda su número telefónico a buzón, no hay registro de que haya regresado al vecino país, por lo que temen por su integridad física ya que Francisco no suele dejar pasar mucho tiempo para estar en contacto con su familia.



Su media filiación es complexión delgada, tez morena clara, de aproximadamente 1.68 metros de estatura, tiene un tatuaje en el abdomen con la leyenda “valadez u ocampo”. Por lo anterior, se solicita a la ciudadanía el apoyo para que en caso de tener información relativa a la ubicación, suerte o paradero de dicha persona, se sirva informarlo de inmediato a los números telefónicos mencionados.La FGE pide que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono (686) 9044100 ext. 4029, 4064, 4288 y 4394. También se pueden comunicar a los números, 089 de denuncia anónima o al 911.