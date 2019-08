Buscan a Angelo Carillo Nuñez

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a petición de la familia de Angelo Carrillo Nuñez de 40 años, solicita de nuevo la colaboración de la ciudadanía para localizarlo.

Por información proporcionada por familiares, desde finales del mes de Julio de éste año no lo han vuelto a ver y no han tenido noticia, tenía su domicilio en Fraccionamiento Valle de Puebla y no ha regresado desde entonces, situación que se les hace extraña.

La media filiación de Angelo es: Tez morena, de 1.89 metros de estatura, complexión delgada, usa bigotes, ojos de color verde y cabello corto y negro.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4288 así como al 911.