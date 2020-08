Busca ser el mejor del Estado en matemáticas

Con entusiasmo, esfuerzo y convicción, es como el joven Javier Ponce Alonso de 16 años de edad, se hizo de un espacio para competir en la fase Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM).

Javier, quien es estudiante de preparatoria, indicó que participar en dicha olimpiada junto con otros 23 competidores del Estado, representa un momento de orgullo, pues siempre ha tenido un fuerte interés por las matemáticas.

Explicó que desde niño, el área de los números era para él como su espacio de juego, pues gusta de encontrar maneras divertidas de resolver los problemas.

“Disfruto de ir más allá de lo que me explican en clases, de buscar nuevas maneras de resolver las cosas, pues me gusta saber que estoy haciendo y porque lo hago”.

“Así que viendo a las matemáticas como un juego, entrando a la preparatoria el año pasado, nos hicieron el examen de la primera fase el cual pasé al igual que la segunda fase”, comentó.

ENTRENAMIENTOS EN LÍNEA

El joven matemático, expresó que ya al pasar a la tercera fase, el nivel de dificultad aumenta, sumado a que cuentan con entrenadores calificados por parte de la propia olimpiada.

Señaló que regularmente las asesorías suelen hacerse de manera presencial y personalizada, pero dada las circunstancias por la pandemia, se hicieron en línea. “Tuvimos que recibir las asesorías de manera virtual y para todos, por lo que la experiencia si fue distinta, ya que no es lo mismo estar en un sitio en silencio que estar dentro de casa, donde es inevitable que no exista el ruido”.

“Pero la verdad es que las clases funcionaron, y eso me gustó, pues anteriormente ya había buscado ir al nacional y no quedé, así que ahora vuelvo a estar a un solo paso de lograrlo”, expresó.

COMPROMISO CONSIGO MISMO

Javier quien ahora nos mostraba el reconocimiento que le hicieron llegar de manera digital por haber pasado a la cuarta fase, explicó sentirse satisfecho. Mencionó que hacer el examen de la tercera fase en línea fue una nueva experiencia para él, por lo que sentía un gran compromiso consigo mismo.

“Fue una noticia muy buena, me sentí muy contento pues este es mi último año para poder participar en la olimpiada, ya que para el otro año, estaría viendo lo del ingreso a la universidad”. “Así que volver a participar es para mi otra oportunidad de lograr algo que no logré el año pasado”. “Ya que la competencia no es tanto con tus demás compañeros, si no es más contigo mismo, ver que estás avanzando y que lo antes era difícil ahora ya no lo es tanto”, mencionó.

FIJARSE NUEVAS METAS

El joven Javier, señaló que actualmente desconoce cuando será la fase estatal, pero de todas formas buscará la forma de prepararse y estar listo para la prueba.

Indicó que estar en la pandemia también cambió su forma de ver las cosas, mirando que existen oportunidades de aprender todos los días, pues la idea es fijarse siempre nuevas metas.

“Si uno compite o desea aprender algo, no debes fijarte si fuiste o eres el mejor, la idea es darse cuenta si eres la mejor versión de ti mismo”.

“Si hoy eres mejor que ayer, ya tienes un avance enorme, así que mi recomendación es que no dejen de intentar hacer las cosas, pues los avances suman ya sean grandes o pequeños”, mencionó.