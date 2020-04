Busca ser campeón absoluto

Después de haber defendido en par de ocasiones su título mundial de peso minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Elwin ‘La Pulga’ Soto, buscará unificar cinturones en un futuro cercano.

En entrevista vía telefónica con PERIÓDICO LA CRÓNICA, el boxeador mexicalense aseguró que su próximo gran objetivo es combatir contra otros campeones de diferentes organismos.

“He tomado como mucha responsabilidad las defensas de mi campeonato pero ahora quiero otra cosa. Tengo planes de hacer una defensa más y después buscar la unificación con quien me rete o bien, buscar a alguien para retarlo”, expresó.

La última pelea que protagonizó el oriundo de San Felipe, Baja California, fue en contra del hermosillense, Javier ‘Pumita’ Rendón, y duró apenas un round, no obstante, también fue especial para él a causa del lugar en donde se llevó a cabo.

“Fue una pelea que siempre estuve buscando. Sentí mucho orgullo de pelear por primera vez como profesional en Mexicali y ante mi gente. Pensé que mi contrincante me iba a aguantar más porque me habían dicho que venía bien preparado y con hambre de ganarle al campeón”, confesó.

La cuarentena por la propagación del coronavirus (COVID-19) ha generado que el púgil de 23 años no sepa cuándo ni contra quién peleará en los próximos meses, sin embargo, aseguró que eso no lo ha detenido en su constante preparación.

“Habilitamos un gimnasio en la cochera de mi casa y estoy entrenando ahí. También salgo a correr a la playa por 30 minutos cuando no hay gente y me alimento muy bien. Incluso estoy listo si me dicen que tengo que pelear el próximo fin de semana”, subrayó entre risas.

Elwin ‘La Pulga’ Soto se convirtió en campeón mundial luego de vencer al puertorriqueño, Ángel ‘Tito’ Acosta, el 21 de junio de 2019 en Indio, California, en tanto que sus defensas las realizó exitosamente ante el filipino, Edward Heno, y el ya mencionado, Rendón.

FICHA TÉCNICA

Nombre: ELWIN SOTO

Fecha de nacimiento: 23 DE DICIEMBRE DE 1996

Lugar de nacimiento: SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA

Apodo: LA PULGA

División/peso: MINIMOSCA

“LA PULGA” EN NÚMEROS

17 TRIUNFOS COMO PROFESIONAL

12 NOCAUTS A FAVOR

1 DERROTA SUFRIDA

15 VICTORIAS EN FILA SUMA

81 ROUNDS PELEADOS

23 AÑOS DE EDAD TIENE