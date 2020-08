Busca que el respeto propio sea una realidad para los jóvenes: Lui Val

MEXICALI,B.C.- Con la intención de que la juventud mexicana pueda entender sobre los problemas sociales en los que puede verse inmersos, Luis Alberto Leal de 26 años de edad (Lui Val), inició el movimiento “I am respect” (yo me respeto) en redes sociales.

El joven cachanilla, indicó que la idea nació a partir de los movimientos antirracistas hechos en Estados Unidos tras la muerte de un hombre afroamericano quien murió a manos de un policía blanco.

Expresó que ese hecho, el tuvo un fuerte impacto en él, fue el que propicio que pensara en una campaña donde la gente pudiera encontrar el respeto propio para poder respetar a sus semejantes.

“Ahorita estoy enfocado en mi país, en mi gente, pues México suele ser un muy racista, por lo que el movimiento es para poder levantar esa conciencia que nos falta como jóvenes”.

“Y esto no es por ganar fama o publicidad, es más por el hecho de que es preocupante que en todo el mundo esto suceda, y a veces por ser una persona blanca, pues consideran que no puedes hablar del racismo”.

“Pero claro que se puede si lo hablas desde la vulnerabilidad, pues es un problema que lleva años y pues a mi me pegó, por lo que quería hacer algo para luchar contra eso y que la gente empezara a respetarse a si misma”, comentó.

Redes sociales

Luis compartió que una vez ya formulada la idea, se dedicó a pensar en un diseño sencillo pero con el mensaje claro, el cual se los compartió a sus compañeros de la agencia de estudio creativo que dirige.

“Mi equipo y yo empezamos a pensar en ideas para poder recaudar fondos y poder donarlo, donde al estar platicando con ellos, queríamos que ese concepto del i am respect, se pudiera manejar en el área de trabajo”.

“Entre mis conocidos y familiares les mostré lo que hice, les gustó y me animé a subirlo a mi instagram, donde pues se le dio la vuelta la tema, y pues se tuvo éxito con el alcance que tuvo, algo que no me imaginaba”.

“Pues acepto que soy vulnerable, acepto mi posición y los privilegios que tengo, pero eso no hace que uno tenga que ser racista, pues lo que pueda tener no me define”.

“Por lo que todo lo que se llegue a juntar de esta campaña que tendrá esta parte visual muy grande, de videos, cortometrajes y quizás alguna canción, donde la idea es trabajar con ciertos estados y que tengan la publicidad del i am respect”, mencionó.

Apoyo de profesionales

Lui Val, compartió que desde que diseñó la idea, han pasado algunos meses para ir manejando el proceso y desarrollo de lo que espera, sea un proyecto que con el tiempo cuente con la ayuda de profesionales de la salud.

“Sabemos que esto es una cuestión emocional, que necesita tratarse de la mejor manera y pues aunque ahorita la idea es que mucha gente pueda verlo, si nos interesaría involucrar a más gente y sobre todo profesionales de la salud”.

“Pues ahorita la campaña es de conciencia, de decirle a la gente quiérete, no estás solo, cree en ti, pues de eso se trata el respeto a uno mismo”, expresó.

Disciplina

Luis quien ahora comentó que la idea del proyecto empezará de manera simultanea en el norte y centro del país para poder abarcar mayor terreno, compartió que si alguien en tiempos difíciles como la pandemia quiere emprender una idea, que se atreva, pero que todo lo que haga lleve una disciplina.

“Esto es un tema grande, es un acto de generar positividad que debe existir de uno mismo para generar grandes cambios, que exista una armonía que tenga sentido”.

“Así que si alguien desea iniciar un proyecto, debe pensar en que debe someterlo a una disciplina, para que las cosas salgan bien y de manera correcta, y así ver los cambios dentro de nosotros mismos”, señaló.