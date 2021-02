Alrededor del 40% de las empresas pertenecientes a Index Mexicali aún mantienen la intención de adquirir la vacuna contra la Covid-19, a pesar de que la demanda todavía no permite adquirirla de forma particular. Joaquín Jiménez Arriaga, presidente de Index Mexicali, resaltó que además del interés mostrado un porcentaje menor de empresas firmaron una carta de intención para adquirir la vacuna en cuanto esté disponible. "Nos comentan que aún no se puede comercializar, esperemos que a finales de año o este año se pueda lograr, y ahí será el momento en que veremos como le hacemos" indicó. Según comentó el dirigente empresarial, a nivel nacional se busca colaborar con la Secretaría de Salud para la aplicación de las vacunas entre los trabajadores de la industria, sobre todo ante la posibilidad de que se necesite aplicar la vacuna año con año. Esta posibilidad también fue abordada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, quien consideró muy tardado el ritmo que lleva actualmente la vacunación nacional. Actualmente, la vacunación contra la Covid-19 que se realiza a nivel federal se encuentra en la etapa enfocada en adultos mayores de 60 años y personal médico, por lo que aún faltan algunos meses para pensar en la población trabajadora, conformada por adultos y adultos jóvenes. "Es evidente que necesitamos acelerarlo, porque es el único camino en este momento permisible para entrar ya a la normalidad" comentó. Llantada Ávila resaltó que al adquirir la vacuna de forma particular, la iniciativa privada podría acelerar la vacunación de sus empleados y familias, dado una "cobertura importante" a los trabajadores mexicalenses.

Busca iniciativa privada colaborar en aplicación de vacunas

A pesar de que aún no es posible adquirir la vacuna Covid-19, son varias las empresas que han expresado su intención de adquirirla en cuanto esté disponible.