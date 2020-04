Buena noticia para Alex Delgado

El serpentinero Alex Delgado, refuerzo de Charros de Jalisco para la Temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, habló por primera ocasión luego de ser cambiado a la novena albiazul y su primera reac- ción fue: felicidad.

“Fue motivante saber que voy a jugar con los Charros, me gusta la ciudad, me gusta el equipo; uno es profesional y asimila todo muy rápido, estamos preparados para lo que sea”, dijo.

El zurdo, de 25 años de edad, no abre el paraguas y no piensa en el famoso cliché de que “la altura de Jalisco le pesa al pitcher”, pues manifiesta tener buenos resultados cuando ha tirado en Zapopan y asegura “a mí me asienta bien”.

“Soy un pitcher que ataca rápido, confío mucho en mí, eso me ha llevado al éxito, soy aguerrido, nunca me doy por vencido arriba de la loma, si es posible uso todos mis lanzamientos para salir adelante”, compartió sobre su estilo en el montículo.

A pesar de su juventud, el cachanilla no es ningún improvisado y sabe perfectamente lo que representa vestir una franela importante, lo ha hecho tanto en verano como en invierno y por ello ya ha recibido mensajes de ex compañeros, quienes le han transmitido lo que representa ponerse la casaca de los Charros.

Finalmente, Alex Delgado enumera los objetivos que, como profesional, tiene cada que iniciará una nueva temporada, “mi primer objetivo, siempre lo digo,

es mantenerme sano toda la temporada, el segundo, es tener buena temporada, tercero, llegar al playoff y cuarto, hacer buen playoff para ganar el campeonato, algo que tanto uno como la afición espera”, sentenció.