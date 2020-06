Brindan a trabajadores de la salud ayuda para superar fallecimientos

La dinámica en todos los hospitales sufrió un cambio notable a raíz de la pandemia de Sars-Cov-2, virus causante de la enfermedad del Covid-19, que puso a prueba a los sistemas de salud de China, Italia, España y ahora a los Estados Unidos de América, y en México no es la excepción.

El estrés generado por la saturación de pacientes críticos en los hospitales de reconversión de Mexicali para atender a pacientes contagiados con este virus, mantiene a los pisos a su máxima capacidad, donde un médico puede llegar a ser responsable de hasta 30 pacientes y una enfermera o enfermero hasta 10 o 15 pacientes en un turno.

La nueva dinámica en los sistemas de salud, trajo consigo una carga emocional, de estrés que poco a poco, según datos de la Asociación de Tanatología de Baja California, llegan a sufrir trastornos que van desde la pérdida de apetito, trastorno del sueño y pude llegar a la depresión.

Para esto la Asociación de Tanatología está ofreciendo sus servicios de manera gratuita a los trabajadores de la salud que llevan una lucha constante atendiendo pacientes infectados con el virus del Sars-Cov-2 y que por fenómenos con el “Bournout” o fatiga extrema pueden provocar un desgaste en la salud del personal médico. Afortunadamente, según la experiencia de estos expertos en el tema de la muerte, tiene un tratamiento para sobrellevar toda esta carga.

Laura Dávila, tanatóloga, asegura que no es lo mismo atender a un médico en tiempos de pandemia que en un escenario denominado normal.

“Se ven sometidos a un estrés increíble que sobrepasa todo esfuerzo que ellos puedan hacer, no perdamos de vista, que, si bien es su trabajo, también ellos tienen familia, también son personas que les duele al dejar este turno de trabajo porque se despojan de esa bata, sin embargo, es cuando pueden caer, cuando se derrumban emocionalmente”, subrayó la experta en tanatología.

Actualmente algunas de las preocupaciones según Iliana Aguirre, otra de las expertas en tanatología, y que ha documentado a través de las diferentes intervenciones, es que, los trabajadores de la salud en Mexicali no están preocupados en si se van a infectar o no, pues lo ven inminente, la incertidumbre de saber que no hay espacios y personal suficiente para atención les está generando una situación de ansiedad en el Hospital General de Mexicali.

“Están hartos de pensar, ya no en que se van a contagiar, si no, que no haya espacio para que los atiendan en caso de que ellos estén enfermos, esa ya es la angustia, anteriormente era ser contagiado, ahora ya no, dicen: Posiblemente me va a dar que tal si ya no hay espacio”, comentó la terapeuta.

Una enfermedad emergente como lo es el Covid-19, trae consigo una serie de incertidumbre por diferentes variables, desde los propios tratamientos, hasta las diferentes disposiciones en cada uno de los hospitales que atienden a este tipo de pacientes, los trabajadores de la salud no logran poder habituarse a un escenario cuando en cuestión de días o semanas, este ya cambió y trae como consecuencia la incertidumbre.

“Muchos de ellos están pidiendo ayuda, por eso es el anonimato, la confidencialidad, esto es algo que estamos ofreciendo en el colegio, el anonimato y la confidencialidad para que no andemos divulgando y que ellos tengan la seguridad de que no vamos a andar diciendo nada”, intervino, Elizabeth Morales, quien forma parte de este equipo experto en temas relacionados a la muerte.

Son técnicas y estrategias las que se le proporciona al equipo médico, pero sin duda uno de los factores más importantes es que deben de tener periodos de descanso, en definitiva, esto tiene un efecto relajante y una vez alcanzado este efecto, se puede trabajar con el pensamiento, las emociones.

EN DATOS

•Toda esta ayuda proporcionada por profesionales en el tema del control de emociones ante la muerte o un duelo, puede ser encontrada en la Asociación de Tanatología de Baja California, están ubicados en Calzada Cuauhtémoc #305 A, Col. Aviación y se pueden registrar en un formato que se puede pedir en la página de Facebook de la asociación.