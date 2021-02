Brillan en copa panamericana

Los bajacalifornianos Jesús “Changuito” Lugo, Alexia Villegas y Vanessa Hernández consiguieron la medalla de oro para México en la Copa Panamericana de Levantamiento de Pesas.

En la Copa Panamericana Online que organiza Colombia, con el aval de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, Baja California de nuevo puso en lo más alto del Continente a México, luego de las poderosas demostraciones desde la plataforma instalada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en el Km. 43.

En la categoría Sub 15 Femenil, Alexia Villegas levantó acaparó las medallas de oro en arranque con 68 kilos y en envión con 84 para sumar 152 totales que la colocaron como la número uno. Y en la división de 76 kilos, pero en la categoría Sub 17, Vanessa Hernández también le dio a México la medalla de oro con 188 kilos totales, luego de levantar 83 en arranque y 105 en envión, siendo la número uno en ambas modalidades. Lugo se impuso con 215 kilos totales en la división de 89 kilos de la categoría Sub 15 Varonil.

En la prueba de envión, el originario del Km. 43 con levantamiento de 115, 120 y 125 kilos fue contundente en su conquista de segunda medalla de oro en la competencia y, con ello aseguraba el metal dorado en la suma total con 215 kilos para cerrar una jornada de ensueño para Baja California y para México.