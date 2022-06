Brilla mexicalense en Campeonato Nacional de Gimnasia

MEXICALI, Baja California. Tras haber participado en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística que se celebró en Guadalajara, la mexicalense Hana de la Cruz se mostró satisfecha por haber participado en dicho evento.



La joven de 16 años, hizo acto de presencia en el All Around Nivel 7, que está conformado por cuatro aparatos; Piso, Viga, Barras y Salto.



“Es una prueba muy emocionante, me encanta girar, saltar, entre otras, arriba de esos aparatos es un deporte bastante emocionante y es muy bonito” comentó la estudiante de UVM Campus Mexicali.

Cortesía



De la Cruz concluyó en el lugar 25, tras haber acumulado un puntaje final de 33.665, en tanto que Norma Trasvilla de Baja California Sur, se llevó la competencia al sumar un total de 37.632.



“Sin duda fue una gran experiencia haber participado en una competencia a nivel nacional, sobre todo estar representando a Baja California, es algo que no se puede explicar tan fácil” expresó la joven.



Finalmente, la gimnasta mexicalense no descarta practicar otro deporte además de esta disciplina.

“En este momento no sé qué pruebas sigue para mí, pero estoy abierta para lo que venga, inclusive, me gustaría intentar otros deportes además de la gimnasia” concluyó la atleta.