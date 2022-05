Brilla Isabella Muñoz en el Campeonato Nacional de Esgrima

MEXICALI, Baja California. La esgrimista mexicalense Isabella Muñoz se mostró contenta al cerrar su participación en el Campeonato Nacional de Esgrima que se celebró del 21 al 25 de mayo en la Ciudad de México.

Muñoz quien logró el tercer lugar en la modalidad de cadete mayor, expresó su sentir al formar parte de una concentración con la Selección Mayor de Esgrima.

“Me sentí muy entusiasmada por participar en este evento, aunque ciertas circunstancias como la altura y el intenso calor en la sala no me favorecieron, sin embargo me siento muy satisfecha por el resultados” agregó la joven de 15 años.

Además de hacer acto de presencia en el Campeonato Nacional, Isabella se prepara arduamente en la ciudad deportiva para recibir a los Juegos Nacionales Conade 2022, así como buscar un lugar a los eventos Internacionales.

“Continuaremos preparándonos a corto plazo, la meta es subirnos al podio en los nacionales, ya después cerramos temporada, pero no quito el objetivo de buscar un lugar para los juegos Panamericanos así como los Campeonatos del Mundo” explicó la estudiante de la UVM, Campus Mexicali.

Al igual que Isabella, otros seis mexicalenses lograron subir al podio en el Campeonato Nacional, destacando el primer lugar del atleta olímpico Diego Cervantes, así como Jimena Torres, Hugo Castro, Elliot Barreto, Alondra Estrada y Hugo Álvarez.