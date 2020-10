Morena deberá fijarse bien en candidatos: Jaime Bonilla

MEXICALI, B.C.- Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California señaló que el Estado tiene dos administraciones fallidas, comparándolas con el contexto de los resultados en Coahuila e Hidalgo.

El gobernador de Baja California, advirtió que no porque los próximos candidatos sean de Morena, significa que votarán por ellos, ya que la población razona su voto, no obstante, mantiene optimismo ante los próximos comicios.

“Todo depende del Estado, no es lo mismo Chiapas, que Baja California, Coahuila o Sonora, pero yo lo he dicho fuerte y quedito en todas las jornadas, no por el hecho de que sean de Morena, no nada más por eso va a votar la gente, es gente pensante y razona su voto”, dijo.

“No creo que se dé el caso, porque el gobierno de Morena ha trabajado muy fuerte, ahora, sí tenemos dos municipios fallidos, eso que pasó allí es porque hay gente fallida, aquí sabemos perfectamente que Tecate y Tijuana no han cargado con su peso”, declaró.

El representante del Poder Ejecutivo, sugirió que tanto de la alcaldesa Zulema Adams, y el alcalde con licencia, Arturo González, se desempeñaron con flojera, por ello, tendrían que fijarse muy bien a quién pondrán como próximos candidatos.

“Ha sido muy difícil para el Gobierno del Estado coordinar, porque se han dedicado nada más a la grilla personal, en esos casos, pero aquí no vamos a dejar que eso pase, Morena es sinónimo de trabajo y así lo tenemos que ver”, comentó

“La gente de Baja California está muy bien informada y sabe quién da resultados y quién no, sabe quién llegó a Morena y nunca trabajó, la flojera es otra manera de corrupción, si simulas trabajar, es un engaño, así lo veo, no hay lugar en Morena para la flojera”, opinó.

“No veo que eso vaya a pasar aquí, pero tampoco nos podemos equivocar de candidatos y candidatas, hay que ser muy cuidadosos, pero alguien tiene que cargar el bastión en las próximas elecciones”, añadió.