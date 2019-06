Bomberos rescatan a perro que cayó en canal Independencia

MEXICALI, Baja California.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Mexicali rescataron un can que había caído al interior del canal Independencia, en la cercanía de la carretera Aeropuerto, esto durante la mañana de este miércoles.



Pasadas de las 08:00 horas se reportó que en la zona, se encontraba flotando algo dentro del canal, motivo por el que se informó a los cuerpos de emergencia, arribando Policía Municipal y personal de Bomberos.



Tras unos minutos es que se percataron de trataba de un perro, el cual buscaba la forma de salir del lugar, pero debido a que se encontraba mojado y asustado no podía salir, por lo que se le auxilió.



El buzo, Raúl Barrera fue quien con una soga logró auxiliar al can, tratándose de un Pastor Alemán, quien en poco tiempo fue puesto a salvo.