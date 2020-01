Beto González: “Un Chef de alta fusión”

MEXICALI, B.C.- Entre el fuego, los sartenes y el toque de hacer lo que más le gusta, es como trabaja Alberto de Jesús González Arvizu, mejor conocido como el “Chef Beto González”.

Beto, quien cuenta con 35 años de experiencia en el campo de la cocina y siendo dueño de su propio restaurante, expuso que el desea que Mexicali logre situarse como un punto gastronómico a nivel internacional.

“Mi idea es que Mexicali, su Valle y San Felipe sean un referente de la alta cocina, pues los cachanillas tenemos mucho que ofrecer al mundo”.

NACIDO EN LAS OLLAS

El Chef Beto, quien daba muestras de su dominio en el arte culinario, comentó que su gusto por la cocina viene de nacimiento, pues creció en el ambiente restaurantero gracias a sus padres.

“Yo nací en las ollas y desde ahí empezó la trayectoria, pues mi abuelo llegó a Mexicali en 1934 de Veracruz, sumado a la ascendencia de mi abuela de Rosalía, La Paz, así que ahí inició la fusión gastronómica”.

“Además que mi papá era dueño de su restaurante, donde de niño pues uno se la vivía ahí, así que esto del arte culinario ya estaba presente desde siempre”, comentó.

PRIMEROS GUISOS

El chef Beto, quien expuso que en la cocina no te vuelves Chef de la noche a la mañana, indicó que como cualquier empleo, el inicio desde lavar loza en el restaurante de su padre.

Indicó que sábado y domingo era hacer la limpieza del restaurante, donde supo apreciar el ganarse unos pesos desde joven, para más tarde irse metiendo de lleno al mundo de la cocina.

“Ya cuando tenía unos 10 o 12 años empecé ya a meterme a ver que hacían en la cocina, y lo que siempre le digo a mis muchachos es que lo primero que hice fue todo lo empanizado, pues era muy padre jugar con la harina”.

“Trabajábamos mucho con el marisco entonces eran tiempos de mucho aprendizaje, pues si realmente quería aprender algo, tenía que comprometerme”, comentó.

COCINA FUSIÓN

González, quien indicó que la vida, el tiempo y el estar siempre en la cocina fue su verdadero maestro, expuso que con el paso de los años, encontraría el estilo que lo definiría que es, la cocina fusión.

“Con la cocina fusión ya llevo 25 años y la idea es mezclar los sabores de los cuatro puntos cardinales combinando la cocina japonesa, tailandesa, mexicana, francesa e italiana”. “Y pues la verdad yo no soy estudiado, me avalan los años en la cocina, así que el título de Chef realmente no nos lo pusimos nosotros, pues es un nombramiento que tus clientes te dan por tantos años de estar al frente”.

“Así que aquí nos hemos hecho a fuego lento, con base en aprendizaje, haciendo pruebas, mezclas que es ahí cuando creo que nos dieron el título de Chef”, comentó.

LLEVANDO A BC A NUEVOS HORIZONTES

El Chef Beto ya con la seguridad de lo que su cocina podía ofrecer, explicó que parte de su trabajo también ha sido exponer a Baja California hacia nuevos horizontes, dando a conocer su cocina a latitudes internacionales.

“Acabamos de regresar de Colombia, hemos ido a distintas partes de México y se nos ha reconocido 6 veces como embajador de la gastronomía a nivel nacional, lo cual nos hace sentir orgullosos”.

“Además, en cuanto a Mexicali, la considero una ciudad turística empresarial, así que llevar la cocina de Mexicali es llevar también la esencia de San Felipe y su Valle, pues hay mucho producto de gran calidad que debe darse a conocer”.

CHEFS LATINOS

El Chef quien mostraba gran entusiasmo y desenvolvimiento en la cocina, agregó que actualmente forma parte de un movimiento gastronómico denominado “Chefs Latinos” creado por su colega el Chef Antonio de la ciudad de San Diego, California.

Expresó que ahí la idea es sumar cada vez más chefs que traigan la idea de conocer otras cocinas y empaparse de la riqueza cultural de los demás países.

“Apenas en Colombia se sumó Perú, Ecuador, Chile así que uno aprende en cada uno de los viajes de los 18 o 20 chefs que vamos, pues conocemos más de su cultura y sobre todo de su gastronomía”.

“Así que la cocina realmente me ha dado grandes satisfacciones, sobre porque te da la pauta de seguir aprendiendo, de seguir esforzándote y hacer cosas nuevas para clientes nuevos”, expresó.