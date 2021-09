Benjamín Garibay: Sin miedo a buscar el éxito

Entre letras que inspiran y las ganas de que su música se abra paso entre el público mexicalense, es como el cantautor cachanilla Benjamín Garibay dio a conocer su más reciente sencillo “Déjame Entrar”, con el cual, espera tocar más de un corazón.

Haciendo su labor de tocar las puertas de diferentes cafeterías y bares de la ciudad, como parte de su dinámica de lanzamiento, Benjamín expresó que su pasión por cantar se remonta a su niñez, pues siempre se soñó arriba de los escenarios.

Señaló que parte de sus juguetes los usaba como micrófonos para cantar sus canciones favoritas, por lo que la música lo llamaba desde pequeño.

“Yo recuerdo que el primer deseo que yo pedí en un cumpleaños fue el de ser cantante, y al pasar de los años la idea solo se hizo más fuerte, por lo que siempre fue natural para mi buscar el momento para cantar las canciones que me gustaban y más tarde mis propias canciones”.

“Así que cuando ya estaba en secundaria sentí la necesidad de aprender a tocar la guitarra para acompañar las canciones que iba escribiendo y pasar el tiempo con mis amigos o estando solo”.

“Por lo que desde ese momento mis tardes se convirtieron en estar practicando con la guitarra y empezar a componer lo que fuera saliendo, siempre con la seguridad de saber que era lo que quería, aunque pensara que quizás era algo güajiro”, indicó.

PRIMERAS LETRAS

Benjamin ya estando instalado en la cafetería 8 ½ y esperando la oportunidad de que la gente pudiera escucharlo, indicó que sus primeras letras las grabó en su computadora para luego quemarlas en un disco, dándose cuenta que iba labrando paso a paso su camino.

“Siendo adolescente y con ganas de componer, quizás una de mis primeras canciones se la dedique a una novia de esa época, por lo que recordar como hacía mis grabaciones hasta me da risa, pero bueno, la idea era poder materializar mis canciones”, comentó.

Te puede interesar: Covid-19: Mueren 17 personas promedio diario en BC

DECISIONES

El joven cantautor quien notaba que el sitio comenzaba a llenarse mientras afinaba su guitarra, expresó que una vez ya estando en la universidad y saliendo de ella tomó la decisión de dedicarle su vida 100% a la música.

“Aunque me gustaba mi licenciatura, nunca dejaba de cantar y componer durante la universidad, por lo que una vez ejerciendo mi carrera, me di cuenta que no era mi sitio”.

“Debo confesar que no fue fácil, pero necesitaba atreverme, pues aunque mis amigos parecía que desde más jóvenes tenían bien claro que querían de sus vidas, yo tenía que descubrirlo por mi mismo”, mencionó.

SALTO DE FE

Benjamín quien ya se encontraba listo para cantar su último sencillo “Déjame Entrar”, el cual habla de atreverse y arriesgarse a tocar esa puerta en la cual puede existir una oportunidad de amar otra vez, indicó que el vivir dos años y medio en Ciudad de México lo ayudó mucho a crecer como persona y como cantante.

“Para mi es una de mis canciones favoritas que he escrito, y ahora que regresé de Ciudad de México donde fui a probarme a mi mismo, puedo decir que me atreví a tocar esa puerta donde doy gracias porque más gente empezó a escucharme”.