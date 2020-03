Beneficiarios del IMSS señalan falta especialidades por Covid-19

MEXICALI,B.C.-Residentes del Valle de Puebla recibieron la noticia de que el médico internista no iba poder cumplir con la cita que tenían a lo que los derechohabientes se molestaron comentando:

“yo vine porque andaba aquí cerca, pregunté que si iba haber consulta para el internista porque mi esposo tiene cita y me dicen que si, y voy por él a traerlo y regreso y me dicen que no, esto nunca me había pasado, es a raíz de toda la contingencia del Coronavirus”, expresó Doña Margarita, residente de Ángeles de Puebla.

Agrego que su hija necesita un estudio de cardiología y es la misma negativa, tendrán que pagar el estudio en servicios privados, “Por lo que está pasando del Coronavirus, que los doctores no están trabajando, deberían estar trabajando más porque entonces ¿que va hacer la población?, concluyó Margarita.

La reconversión de hospitales del sector salud del estado, ha informado con anticipación la cancelación de consulta externa, no así el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), dónde los hospitales generales del Estado, serán destinados a pacientes contagiados de Covid-19.