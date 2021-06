Lo confieso, la padezco. La contraje en 1963 y desde entonces sigo teniendo punzadas cada vez que escucho a Los Beatles y lo hago, cuando menos, una vez por semana.

La beatlemanía me prendió a tal grado que me convertí en baterista y roquero al estilo de Ringo Starr o sea, “muy popular”; pero musicalmente el menos sobresaliente en los grupos en los que toque.

La vida me fue llevando por el caminos de las letras; pero no las musicalizadas. ¡Y qué bueno! Porque mi oído de artillero me hubiera causado profundas desilusiones.

Cuento esto porque el 1° de junio de 1967, se lanzó en el Reino Unido y al día siguiente en los Estados Unidos el álbum “Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band” o, para mi tropa de aquellos años, simplemente El Sargento Pimienta.

Ese disco lo tuve antes que nadie (por lo menos conocido) acabado de salir, porque me lo regaló una amiga de la familia de ascendencia italiana que vivía en los Estados Unidos. Aquel codiciado LP pudo haberse borrado de tantas veces que lo hice girar en un tocadiscos portátil que le birlé a uno de mis hermanos mayores.

De entrada la portada es fabulosa. Entre otros grandes personaje ilustrados en ella, aparecen: Edgar Allan Poe, quien escribió entre otros cuentos magistrales: “El corazón delator”, “El gato negro” y “El cuervo”…

Además, Fred Astaire, Bob Dylan, Aldous Huxley, Marilyn Monroe, Oliver Hardy, Karl Marx, H. G. Wells, Sigmund Freud, Marlon Brando, Oscar Wilde, Tyrone Power, David Livingstone, George Bernard Shaw. “Lawrence of Arabia”, Sonny Liston, Albert Einstein, Marlene Dietrich; y, por supuesto: George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr: The Beatles.

También figuran objetos fantásticos, como “El árbol de la vida” de la artesanía mexicana, una serpiente de terciopelo, la figura de Blanca Nieves y un gnomo.

LA PALABRA DE HOY: BEATLEMANÍA

Nombre de género femenino que aparece en el Diccionario de la Real Academia del que dice: “Afición acusada por la música y la estética de los Beatles”.

'Beetle' en inglés quiere decir escarabajo; pero al bajista original del grupo, Stuart Sutcliffe se le ocurrió cambiar la segunda “e” por una “a” para que aludiera al concepto de ritmo.

Y, por presentar como sufijo manía, beatlemanía bien se puede definir como: “Preocupación caprichosa y a veces extravagante por un tema o cosa determinados”.

DE MI DISCOTECA: EL SARGENTO PIMIENTA.

Con una duración de casi 40 minutos y 39 millones de copias vendidas, la revista “Rolling Stone” lo calificó como “el mejor disco de todos los tiempos”.

Fue el octavo trabajo discográfico de Los Beatles y por él obtuvo cuatro premios Grammy. A 54 años de su lanzamiento, algunos poseídos por la música del Cuarteto de Liverpool lo seguimos recordando, en especial por las siguientes melodías: “With a little help from my friends”, “Lucy in the sky with diamonds”, “When I´m sixty-four”, “Lovely Rita” y, claro, Sgt. Pepper´s… cinco piezas de una alucinante, adictiva e incesante Beatlemanía.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.