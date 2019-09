Bárbara Torres no se estanca en sus personajes

Por años, ‘Excelsa’ fue uno de los personajes favoritos de la televisión mexicana por su aparición en el programa de comedia “La familia P. Luche”, donde la actriz Bárbara Torres hizo de este personaje único e irrepetible.

Esto, no ha sido impedimento para que la actriz haya podido trascender de la carismática mujer de servicio que ponía de cabeza el hogar de los P. Luche. Así lo expresó la actriz en entrevista para este diario, quien emocionada presumió estar en grabación de la segunda temporada de “Lorenza”.

“La verdad no me resultó muy conflictivo, ni para mi ni para la gente, gracias a Dios. Igualmente, Excelsa es un personaje que toda la vida lo voy adorar, lo voy a querer y ahí seguiré” “No me fue muy problemático el cambio, de hecho no fue un cambio, fue una transición… luego la gente cree que hacer un mismo personaje es estancarse, pero yo no lo creo”, señaló.

Para Bárbara, alejarse de momento de Excelsa, no fue una evolución, sino una decisión de buscar otros personajes que le han permitido seguir vigente en televisión y teatro. “Siento que son diferentes formas de verlo, hay gente que opta por hacerlo y hay gente que empieza hacer otras cosas, son como decisiones que uno va teniendo y creo que es acuerdo como va fluyendo la vida”.

Actualmente se encuentra preparando la segunda temporada de la teleserie ‘Lorenza’, la cual recibió buena aceptación en la primera entrega. Además de la puesta en escena ‘Todo es Culpa de las Hormonas’.

“Son historias de muchas mujeres, que coinciden en que todas nos identificamos porque a todas nos pasa casi lo mismo, entonces lo que tiene de padre es eso y que se ríen mucho las damas”, concluyó.