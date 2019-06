Bancos rechazan reestructurar deuda a largo plazo de BC

La licitación para financiar la restructuración de la deuda del Gobierno del Estado de Baja California fue declara desierta, luego de que ocho de los nueve bancos que se habían interesado, desistieron de participar.

Así lo precisó el Secretario de Planeación y Finanzas (SPF), Bladimiro Hernández Díaz, tras el pronunciamiento del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, quien exigió a las instituciones bancarias no participar en esta licitación por la desconfianza que le genera.

Hernández señaló que se reunieron para realizar la licitación RF002019 en el segundo piso del Poder Ejecutivo, la cual tenía la intención de obtener el refinanciamiento para una deuda 8 mil 433 millones de pesos.

Fue declarada desierta, una vez que en esta sesión de apertura de propuestas, siete instituciones financieras se dispensaron de participar en este proceso”, explicó Hernández.

La única institución financiera que lanzó una propuesta fue el Banco Bansi por 1 mil millones de pesos, al no haber le mínimo de dos propuestas, se debe declarar desierta, quienes desertaron fue Banamex, HSBC, Scotiabank, Banamex, Bajío, Bancomer, Banco Mercantil del Norte y Banobras.

“Al declararse desierta hay un problema en el cumplimiento de las fechas para llamar a una segunda licitación, porque las fechas que otorgó el Congreso en su decreto establecen que a más tardar el 31 de julio haya un fallo, y en opinión del comité técnico no dan las fechas”, explicó Hernández.

“La reestructura financiera está planteada para la deuda de largo plazo, no la de corto plazo, ésta tiene que liquidarse a más tardar el 31 de julio, sí está asegurada para que en esa fecha esté liquidada”, declaró.

Esta licitación era para mejorar las condiciones de los créditos de largo plazo, se quedarían en las actuales condiciones para ser heredadas a la siguiente administración o hay la posibilidad de que al margen del proceso licitatorio algún banco hiciera una oferta, pero sería sobre sus propios créditos.

“No sé, no explicaron cual fue la razón, se excusaron de participar, no es algo inusual, muchos bancos deciden no participar, la ley contempla que se inviten a los más posibles, en este caso eran nueve y de esos solo uno presentó una oferta firme, antes de este suceso había la intención expresa pero no escrita de participar de todos los bancos”, aclaró.

Normalmente los bancos toman estas decisiones a través de un sistema colegiado, tienen un órgano que aprueba o no estas participaciones, el Estado sí solía tener interés de estos organismos en las licitaciones, por lo que les llamó la atención que de nueve solo uno respondiera, concluyó.