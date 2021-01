Bajan otras infecciones respiratorias poruso de cubrebocas

El uso generalizado del cubrebocas, y la menor exposición a conglomeraciones, ha disminuido la incidencia de infecciones respiratorias, reveló la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali.

Yurixia Muñoz, coordinadora de las Clínicas de la Fiebre, declaró que había una preocupación, ante la posibilidad de un incremento en la demanda de servicios por las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) y el Covid-19.

Pero llegando a mediados de enero, no se observó el repunte habitual de las IRAs, lo cual atribuye al uso de cubrebocas, y que los niños no se están exponiendo en las escuelas a las bajas temperaturas, ni a contagios.

Según cifras de la Secretaría de Salud, en el 2020 hubo 389 mil 559 casos de IRAs en Baja California, esto implica un 32% menos que las registradas en el año 2019.

“El canal epidemiológico de influenza, que era el que nos preocupaba se ha mantenido tranquilo, yo creo que la utilización de cubrebocas ha sido un factor muy importante”, declaró.

“Los niños se han visto favorecidos al quedarse en casa, porque no se exponen a las bajas temperaturas de la mañana, así como la baja en el contacto con los cuadros virales”, enfatizó la doctora Muñoz.

“Incluso, citando un ejemplo en áreas laborales, era típico que si a alguien en la oficina le daba gripa, al resto también, por el contacto, en este caso la utilización del cubrebocas ha sido un factor muy favorecedor”, reiteró.

La experta en salud, recordó que las clínicas de la fiebre son para atender a pacientes con sintomatología respiratoria o sospecha de un cuadro Covid-19.

“En el Centro de Salud Industrial que ahora es de 24 horas, se recomienda que los pacientes que son sospechosos o diagnosticados de Covid y que llegan a presentar complicaciones, acudan a este centro de salud en específico”, declaró.

La clínica de la Fiebre de la colonia Industrial, tiene el enlace dir e c to c on el Ho spit a l Universitario y el Hospital General de Mexicali, y si es necesario los canalizan, precisó.