Baja un 70% cruce a EU por garitas de BC

San Diego, California.- Los cruces fronterizos desde México a Estados Unidos por las garitas de California disminuyeron en un promedio del 70%, en este fin de semana, tras la medida de un cierre parcial temporal en la frontera de Estados Unidos con México para evitar la propagación del coronavirus.

Así lo confirmó Pete Flores, director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en San Diego, durante una rueda de prensa telefónica, realizada este lunes.

Flores explicó la disminución fue del 70% en promedio en los cruces peatonales y automovilísticos desde México en las garitas de California que incluyen la de Tecate, San Ysidro, Otay Mesa, Calexico Oeste y Este y Andrade.

El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Tump y oficiales de su administración anunciaron un cierre parcial en la frontera de México con Estados Unidos, desde el 21 de marzo y hasta por lo menos el 20 de abril, que sólo permite los cruces esenciales en dirección sur a norte, sin aplicar para los ciudadanos estadounidenses o personas con residencia permanente.

Los cruces esenciales son considerados para aquellas personas que cruzan por razones médicas, motivos educacionales, o para trabajar en áreas consideradas como esenciales como el sector médico o el sector de suministros, explicó Flores. Flores dijo que hasta el momento, no es necesario pedir una identificación de trabajo como documento para comprobar su cruce esencial.

NO ESTÁN RETIRANDO VISAS

Además, Flores desmintió que se estén retirando visas en las garitas de viajeros por cruces no esenciales, estos son retornados a México. “Nosotros no estamos retirando visas o identificaciones basados en viajeros que llegan y no son esenciales”, comentó Flores.

Flores agregó que los oficiales de CBP en las garitas están practicando el distanciamiento social, así como están portando armamento y mascarillas tipo N95, para evitar el contagio y propagación del COVID-19.

Por otro lado, durante este fin de semana, una mujer dio a luz a una niña en la garita de Otay, el domingo por la mañana, dijo Flores, como parte de los acontecimientos registrados en el primer fin de semana de un cierre parcial en la frontera de Estados Unidos con México.

ES BUENO SABER

•La lista completa sobre lo que es considerado un cruce esencial se encuentra en el portal de internet del Departamento del Estado de Estados Unidos: https:// mx.usembassy.gov/es/hojainformativas-restriccionesde-viaje/.

LAS GARITAS DE BC TIJUANA

•Otay

•San Ysidro

MEXICALI

•Este

•Oeste

•Andrade