Baja clientela en restaurantes de Mexicali

MEXICALI,B.C.- Ante la incesante campaña que los mexicalenses se encuentran haciendo con el fin de prevenir mas contagios por el Covid-19, como el de quedarse en casa, la comunidad restaurantera de la ciudad a decidido brindar sus servicios a través de las plataformas digitales de servicio a domicilio y con eso mantenerse en movimiento ante dicho fenómeno, siempre tomando sus medidas preventivas para dar al comensal un mejor servicio.

Rafael Castañeda es propietario de un establecimiento de comida en la ciudad que ante la contingencia ha tomado medidas para evitar cerrar su negocio, dijo “nos hemos estado apoyando con las diversas plataformas, rappy, uber eats y redes sociales para seguir vendiendo, aunque aquí hemos cerrado el comedor, la cocina sigue abierta, también el servicio para llevar lo estamos utilizando, hasta ahora solo trabajan 3 personas en el local para tender la demanda de pedidos que tenemos”.

Agrego que ha sido muy notoria la caída de las ventas, que aunque va una semana de el proceso de cuarentena si se está viendo afectado pero que tratan de mantenerse a flote en lo que el municipio no de otra instrucción a los locatarios de restaurantes, por otra parte, no se tiene que dejar a un lado el sector de pequeños comerciantes de alimentos, que al no tener una infraestructura mas grande, si se han visto un poco más afectados en sus ingresos y esperan que esta problemática pase rápidamente.

Las medidas de prevención que propuso el gobierno municipal están iniciando, saben y tienen contemplado hacer maniobras adecuadas para cada uno de los restaurantes y se tienen que acatar a ellas pare evitar la propagación del virus Covid-19 y con esto, en un futuro pronto, reabrir sus operaciones con normalidad.