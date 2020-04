Baja 50% la contaminación en Mexicali por la contingencia

MEXICALI, B.C.- Un respiro para Mexicali representa la inactividad social que propició la caída del 50% de los índices de contaminación que históricamente han afectado la salud de los “cachanillas”, aunado a una mayor presencia de fauna silvestre en la zona urbana.

El director de Protección al Ambiente, Efraín Nieblas Ortiz, declaró que las partículas suspendidas PM2.5, han caído hasta un 50% desde que inició la pandemia, es decir, en los meses de marzo y abril.

Si bien, en Mexicali no se ha visto una proliferación de fauna silvestre exponencialmente, sí hay indicios de que los animales están tomando algunos sitios, sobre todo los nocturnos, por ello, no hay tantos avistamientos, mencionó el biólogo de profesión.

“El análisis que tenemos corresponde a la lógica esperada de disminuir las actividades cotidianas de la ciudad, como dejar de ir a la escuela, el trabajo, dejar de operar servicios, la consecuencia inmediata es la mejora de la calidad del aire”, comentó.

Son muy pocas las fuentes de emisión activa, esto registra un menor impacto en los sensores de calidad del aire de la ciudad, la reducción es muy importante comparativamente con el mismo periodo del año pasado, comentó.

“Vemos una mejoría sustancial, quizá en diferentes contaminantes el porcentaje puede variar, pero estamos hablando de que un 30% menos en óxidos de nitrógeno que son los que directamente se asocian a los procesos de combustión de hidrocarburos a altas temperaturas”, detalló.

Las partículas suspendidas 2.5, son consecuencia de un sinnúmero de actividades, presentan una disminución entre el 40% y 50%, sin duda es consecuencia de la inactividad económica y social, derivado de la pandemia.

“Es concurrente con lo que se está observando a nivel mundial, en todas las ciudades han observado esta mejoría, ahora los cielos del mundo entero se observan azules, transparentes, limpios, y eso también lo observamos en Mexicali”, declaró.

REBOTE

Si bien los indicadores marcan una precipitada caída, se teme que haya un rebote abrupto de contaminación, cuando se reactiven las actividades económicas y sociales, como ya ha pasado en otras pandemias.

Esta caída de los índices de contaminación conllevan varias lecciones, comentó, ya que no se puede pensar que así permanecerá, una vez que se levante la contingencia puede presentarse un rebote muy intenso en contaminación.

VEN TECOLOTES

“La ciudad no se ha visto inundada de la fauna silvestre como en otras ciudades donde han tomado las calles y las playas, suponemos que desde luego puede estar sucediendo, pero sobre todo con fauna de hábitos nocturnoa, donde ya no hay actividad y nadie los ve”, dijo. “Hemos observado, incluso al salir de la oficina, es una pareja de tecolote llanero, que no se veía desde hace tiempo en la ciudad, lo hemos estado observando, anidando, ahora que el estacionamiento está vacío, y seguramente como ese caso, es posible que haya otros”, agregó.