Baja 50% Servicios de Cruz Roja

Con la mitad de sus ambulancias y personal socorrista, la Cruz Roja de Mexicali, ha logrado brindar el 50% de los servicios que para la misma fecha del año pasado había realizado, reveló la organización civil.

La Cruz Roja de Mexicali, trabaja con el 50% de sus ambulancias debido a que el resto de las unidades necesita mantenimiento, y a su vez recurso, el cual ha escaseado durante este 2021, reveló el coordinador José Espinoza Astorga.

“Desgraciadamente estamos trabajando con el 50% de la capacidad de socorrismo, tanto de personal como de ambulancias, eso es grave”, aseveró el doctor Espinoza Astorga.

Solo la mitad del personal de socorristas está laborando, ya que varios siguen en resguardo, otros simplemente renunciaron, el doctor Espinoza mencionó que no hay recurso presupuestado para contratar a más personal.

“Están trabajando 30, algunos renunciaron desde la pandemia, otros solicitaron permiso, otros aprovecharon el decreto, y otros han renunciado después de la pandemia porque encontraron otro trabajo, y otros por miedo, muchos de los que se fueron quieren volver, pero ya no los podemos recibir porque no tenemos el recurso económico”, mencionó.

Explicó que la falta de recurso se debe a que no se les ha entregado el dinero que los ciudadanos han donado a través de los trámites vehiculares, desde mes de abril.

Declaró que actualmente solo tienen doce ambulancias útiles, de las cuales, cuatro son modelos recientes, y requieren un mantenimiento a la refrigeración muy costoso; lo ideal sería que cuando menos estuvieran operando 20 ambulancias.

“Ahorita tengo cuatro ambulancias de las más nuevas con un sistema de refrigeración muy complicado y caro, el servicio cuesta 22 mil pesos y las deben de llevar a Tijuana, recibimos un donativo de 100 mil pesos y lo vamos a utilizar en eso”, comentó.

“La preocupación es cuando menos mantener ese número de servicios de ambulancias, normalmente yo trato de tener un stock de 20 ambulancias lista”, explicó el representante de la Cruz Roja.

COBERTURA

El doctor mencionó que las ambulancias de Bomberos y otras organizaciones han coadyuvado para atender los servicios de emergencia que la Cruz Roja ya no puede cubrir con el personal y unidades limitadas.

“Normalmente atendíamos el 97% de las solicitudes que se hacían, el 3% era atendido por Bomberos, quienes coordinaban a otros grupos, pero ya no se hace eso”, mencionó.

“Yo no creo que ese 50% de los servicios que ya no damos, los puedan dar los demás, entonces sí debe haber servicios que no se atendieron”, concluyó.