Babe Meja la nueva propuesta del R&B

Con una mezcla de “rhythm” & “blues” (R&B), la artista Babe Mija es la nueva propuesta desde Mexicali que pretende conquistar al mundo con un sonido fresco y alternativo.

Su nombre es María Gabriela Palencia Meza, recién lanzó el primer sencillo de su EP “Que quede claro”, y ya está siendo reproducido en radiodifusoras extranjeras, con una alta aceptación entre el público.

Desde los doce años Babe Mija escribía canciones, recibió educación en la música desde su niñez, y desde hace años se dedica a un proyecto musical, que muestra un género poco explorado por los artistas de la región.

“Yo vivía en la Ciudad de México, trabajé mucho tiempo como corista, y cuándo regresé aquí me pregunté ¿qué voy a hacer de mi vida si todo lo que conocía ya no está?, me respondí que tengo que empezar algo nuevo por mi propia cuenta”, recordó.

En enero del 2019 fue cuando se decidió a emprender una carrera como cantante y compositora; a dos años, los resultados son notables, ya que ha llamado la atención no solo del público mexicano, sino del extranjero, al dominar dos idiomas.

“Yo siempre supe que quería cantar R&B, porque es lo único que escucho y respiro, entonces dije ‘no quiero llamarme María o Gabriela’, y se me ocurrió.

Babe Mija, suena bien, me queda”, compartió.

La primera canción que puso a Babe Mija sobre el mapa de la industria musical fue “Physical Love”, al ver que tras su publicación en “SoundCloud” tuvo una buena recepción del público, optó por seguir ese camino.

“Todo ese año hice música, pero me tardé hasta el mes de noviembre, para sacar mi primer sencillo oficial en Spotify, que es ‘Quetiapine’, le fue súper bien”, explicó la cantante de R&B.

Comentó que parte de su trayectoria fue colaborar con el colectivo del rapero “Robot”, durante la pandemia lanzó otras canciones, entre ellas Lockdown.

CATARSIS

“Que quede claro”, es el primer sencillo que lanza en español, la pieza es resultado de una experiencia personal, escribir su letra y melodía fue una especie de catarsis para cerrar por completo un ciclo emocional de la cantante.

“No me había dado la oportunidad de sanar por años, y me costaba mucho soltarlo, para mi fue una manera de hacerme un mantra y decir ‘que quede claro que ya no siento nada por ti’, y me ayudó a soltar esas emociones”, reflexionó.

Compartió que su nuevo sencillo está pasando por una muy buena etapa, incluso está siendo tocada en algunas radios extranjeras como en España, y Los Ángeles.

“Creo que es el ‘single’ que mejor le está yendo en tan poquito tiempo, le tengo mucha fe a mi proyecto”, declaró con una amplia sonrisa. La artista asegura que la buena aceptación del sencillo “Que quede claro”, sedebe a que todo el mundo ha pasado por una situación amorosa en que se dan cuenta que todo había sido una ilusión y parte de una idealización hacia otra persona.

“Me siento agradecida porque todo esto yo lo he estado manifestando de alguna manera, y sabía que tarde o temprano iba a llegar”, mencionó. Babe Mija ha sido el foco de atención en otros países como Brasil, explicó que esta internacionalización es gracias a las bondades del Internet, ya que a través de las plataformas digitales puede llegar a cualquier público.

El estilo musical de Babe Mija es una mezcla de R&B, y alternativo, pero no en un sentido puro, ya que puede experimentar con diversos géneros, e influencias musicales. Mencionó que está por sacar un EP, en el que hay música con tendencias de R&B, acústico, voces operísticas, y toda su influencia musical, tanto la de su maestro experto en ópera, las influencias contemporáneas y lo que aprendió en la escuela de música.

Las influencias musicales de Babe Mija son Alicia Keys, Amy Winehouse, a quien admira por la crudeza de sus letras, Ella Fitzgerald, por la pureza de su jazz, y Beyoncé, compartió. La joven mexicalenses asegura que su objetivo es conquistar al mundo con su música, incluso ha pensado en cantar en portugués con el fin de conectar con más comunidades.

“Con el Internet, siento que así como yo puedo dar con alguien de Francia, siento que así alguien puede dar conmigo, en realidad no sé a qué mercado llegar, porque soy una artista que solo quiere que escuchen su música”, concluyó.

Las canciones de Babe Mija están disponibles a través de Youtube y Spotify, pronto ofrecerá una Live Session de su EP, por lo que invitó a la comunidad a que la sigan en sus redes sociales.

A DETALLE

Nombre artístico: Babe Mija

Nombre real: María Gabriela Palencia

Género: R&B

Redes: @babemija

Sencillo: Que quede claro