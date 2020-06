BC pide a oficiales de registro civil no informar sobre muertes de Covid-19

A través de un oficio el Gobierno de Baja California, solicitó a los oficiales del Registro Civil de la entidad, abstenerse de brindar cualquier información en el marco de la pandemia Covid-19.

“Se les instruye a todos los Oficiales del Registro Civil del Estado de Baja California, que derivado de la contingencia sanitaria, Covid-19, deberán abstener de proporcionar cualquier información”, detalla el documento emitido por la Secretaría General de Gobierno (SGG).

La instrucción fue avalada por la directora del Registro Civil Estatal, Paloma Alegría Murrieta, quien precisa que solamente por conducto de la dirección, se brindará información al Gobernador del Estado, al titular de la SGG, y al de la Secretaría de Salud.

La directora, hizo énfasis en exhortar a su personal a cargo, en no involucrarse en proporcionar información estadística de ningún tipo.

El gabinete del Gobierno Estatal, reconoció que hay un desfase en la actualización en el número real de muertes en Baja California, debido a una falla en el sistema de la plataforma nacional que captura el número de muertos.

El secretario de salud, Alonso Pérez Rico, dijo que el problema de la plataforma no sucedió en la Secretaría de Salud, sino en la del IMSS, en el territorio de Baja California, quienes tienen problemas para capturar la información, teniendo un atraso de hasta cuatro o seis semanas.

Reiteró que no han girado indicación de que no se reporte el número de pacientes que han perdido la batalla. No obstante, reconoció que sí emitieron la instrucción plasmada en el documento, por orden del Gobierno Federal, con el fin de que haya un único vocero, en este caso el secretario de salud, y el gobernador.