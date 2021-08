BC no pedirá carta de corresponsabilidad a papás de estudiantes

MEXICALI, B.C.- La carta de corresponsabilidad firmada por los padres de los estudiantes que acudan a clases presenciales, queda eliminada de los requisitos que se están solicitando por las autoridades de Baja California.

El titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que Baja California se apegará al lineamiento nacional dictado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que se descarta dicho requerimiento.

El doctor Pérez Rico, aclaró que el no solicitar la carta, no significa que los papás dejen de cerciorarse de que su hijo no tenga síntomas de Covid-19 antes de salir a las clases presenciales.

“A partir de ayer, me comentó el presidente de México que la carta de corresponsabilidad de los padres en relación al regreso a clases se iba a cancelar, hoy lo declaró oficialmente la Secretaría de Educación Pública”, informó.

“Esa carta era parte de nuestro protocolo precisamente de regreso a clases, aquí mismo lo publicamos, pero, siguiendo las instrucciones del presidente, la carta de corresponsabilidad no se va a solicitar a los padres”, comentó.

“Eso no significa que yo como padre no deba de revisar a mi hijo todos los días, de hecho lo mande o no lo mande, lo tengo que revisar, estamos en una pandemia”, exaltó el secretario.

“Seamos prácticos, si el niño se para y les dice ‘me duele la cabeza, tengo fiebre’, no lo manda uno a la escuela, veo que le está pasando, eso es parte de ser el filtro en la casa, y se debe reforzar, porque el próximo Noviembre tenemos que prepararnos”, declaró.

“Cada que llegue un niño con tos, cefalea, o temperatura, no lo van a dejar entrar a la escuela, por eso los filtros son desde casa, con esta carta no se buscaba culpar a los padres bajo ninguna circunstancia, era comprometerse a revisar a nuestro niño”, añadió.