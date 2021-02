BC el estado que más quiere a López Obrador: Bonilla

“Es el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien mejor ha conocido el país, en donde más se le quiere es en Baja California, aún, siendo el Estado más lejano del centro (del país), más cercano a Estados Unidos y el Estado que menos visita por la geografía, pero es el estado que más lo quiere, ni siquiera Tabasco”, aseguró el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Estos comentarios los realizó el Gobernador al referir una reciente encuesta publicada por Campaigns & Elections México, donde coloca a Baja California en la primera posición de aprobación al presidente de México con el 77%.

También, prosiguió Bonilla Valdez, hicieron otra encuesta referente de los 11 ranking de gobernadores de todo el país y su desempeño, en el cual el mandatario bajacaliforniano se coloca en 4to lugar con el 64.1%.

“Curioso que los primeros tres lugares son panistas y luego Morena, en los 14 meses que tengo de gobierno nunca he podido superar a ellos, pero cuando yo entre a gobierno estábamos en 31 ó 32 en ranking, poco a poco hemos ido subiendo, nuestra meta es tratar de superarnos, haciendo un mejor gobierno”, expresó el mandatario estatal.

Enfatizó que a los bajacalifornianos les preocupa el estado, por ello, ha hecho señalamientos como el caso del senador suplente Gerardo Novelo Osuna, que mantiene un adeudo de agua por más de $137 millones de pesos de su hotel Estero Beach, en Ensenada.

En este sentido agregó: “La gente no tiene la culpa, nadie voto por él, no siente un compromiso por cumplir, robándose agua, tiene tomas clandestinas, de acuerdo al dictamen, no es ninguna acusación sin base; me preguntaban ¿Qué vamos a hacer? igual que a todo mundo, denunciarlo”, afirmó el Gobernador del Estado.

Enseguida concluyó: “En Baja California el jefe es el pueblo, y son ellos quienes están pidiendo que se transforme Baja California y se está cumpliendo”.