‘Azabachito’ inconforme con decisión

Juan ‘Azabachito’ García sigue sin conocer la derrota en el ámbito profesional, sin embargo, el empate ante Moisés ‘Profeta’ Caro le dejó un mal sabor de boca debido a la pelea que dio este jueves en la función ‘Choque de Invictos’.

“Creo que gané por siete rounds. Un empate no se me hace justo, pero no podemos hacer nada. Me sentí muy bien arriba del ring y mis golpes le hacían daño, de eso estoy seguro”, confesó García.

Los dos empates que tiene García en su trayectoria son precisamente ante Caro y por ello, afirmó que ya no le interesa volver a enfrentarse al ‘Profeta’ en el futuro.

“Fue el mismo ‘Profeta’ de todas sus peleas, no le salió el plan que tenía y fue hacia atrás, pero yo ya tengo otros planes, incluso no pelearé en Mexicali. Me moveré a los Estados Unidos, donde quiero seguir mis sueños en este deporte”, confesó.