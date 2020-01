Ayuntamiento trabajará coordinado con Estado con autos “chocolate”

MEXICALI, B.C.- Habrá coordinación con el Gobierno del Estado para llevar a cabo operativos para decomisos de vehículos, aseguró la presidenta municipal de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Esto luego de que el gobernador Jaime Bonilla Valdez anunciara que autoridades federales y municipales comenzarán a decomisar vehículos ilegales o ‘chocolates’. “Sabemos que ya están por empezar a realizar los operativos, hasta el momento no se nos han dado instrucciones sobre cómo se va a abordar el tema”, comentó.

Aunque de momento se desconoce cuál será la participación de las autoridades municipales, indicó la alcaldesa, no se descarta que la policía municipal de Mexicali tenga alguna participación en estos operativos.

La presidenta municipal señaló que el tema de los autos chocolate se ha venido arrastrando por las autoridades desde hace varios años, debido a que existen familias mexicalenses que no cuentan con el recurso para comprar otro tipo de vehículos.

“Han recurrido a ese tipo de autos por la falta de recursos económicos para poder adquirir uno, sin embargo eso no justifica el hecho que no paguen placas, que no estén regularizados”, aseguró.

ASOCIACIONES DARÁN POSTURA HOY

Por: Raymundo García

El día de hoy a las 10 de la mañana, la asociación Anapromex preparará posicionamiento ante las declaraciones del gobernador del Estado, sobre el decomiso de autos irregulares o comúnmente conocidos como “chocolates”.

Esteban García, coordinador de dicha organización en Mexicali, sin dar más que solo la hora de la rueda de prensa, expresó que estará presente Fidel Villanueva, presidente de la asociación al igual que los demás coordinadores del Estado.

Cabe señalar que actualmente, Baja California encabeza al país como la entidad con más vehículos ilegales, con asociaciones presentes como Anapromex, Anappafa y Amlopafa.