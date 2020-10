Avientan tomatazos a CFE por altos cobros de luz

Integrantes del Frente Cívico Mexicalense y la agrupación Fuerza Nacional lanzaron este jueves tomates y globos de agua contra las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante los altos cobros en el consumo de energía.

Sergio Tamai Quintero, líder del Frente, acusó al director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz, de robar a los ciudadanos por medio de los “recibos locos”.

También le acusó de mentir en sus informes al presidente de la República al decir que no se subiría a los ciudadanos a la tarifa DAC de alto consumo por el incremento en el consumo de luz durante el confinamiento por la Covid-19, cosa que señala si ocurrió.

Foto: Javier Gallegos

“Queremos que paren el robo que está haciendo Comisión Federal de Electricidad no solo en Mexicali sino en todo el país, por eso hemos traído la piñata de Barlett donde dice no robar, no mentir, y él esta robando a nivel nacional con los recibos locos” afirmó.

Tamai Quintero indicó que se unirán a otros movimientos sociales en Sonora, Sinaloa y Baja California y convocarán a un campamento en la Ciudad de México, en el monumento a la Revolución, por su inconformidad por las altas tarifas eléctricas en todo el país.

Foto: Javier Gallegos

Los ciudadanos, aventaron globos de agua y tomates al edificio ubicado en el Centro Cívico mexicalense a gritos de “rateros”, además de traer una piñata con la fotografía del titular de CFE.