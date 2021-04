Avanza vacunación de segunda dosis anti-covid en Mexicali

El segundo día de aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer a la población de adultos mayores de Mexicali, avanzó sin conglomeraciones a través de tres puntos dispersos en la ciudad.

Algunos de los asistentes aseguraron que la hora de inicio se retrasó aproximadamente una hora, ya que estaba programada a las 8:00 horas del 8 de abril, no obstante, opinaron que la organización mejoró.

A tempranas horas el señor Felipe León acudió al Plantel Cecyte Xochimilco para recibir la segunda dosis, luego de salir de la aplicación, se describió en muy buenas condiciones de salud.

Foto: Daniel Reséndiz

“Está todo muy ordenado, hay mucha, muy buena atención de todas las personas y todo bien, llegué como a las 10:00, después de la vacunación nos esperamos para que nos observen que no hay alguna complicación”, declaró.

“No me había dado Covid, generalmente me he cuidado, con la primera dosis me sentí cuidado, con la segunda dosis me siento mejor”, comentó don Felipe.

La señora Bertha Tovar Vázquez, llegó a las 8:00 de la mañana, y tardó una hora y media en pasar, opinó que todo estuvo muy ordenado en la segunda jornada de vacunación en el Cecyte Xochimilco.

Foto: Daniel Reséndiz

“Me siento con mucha más seguridad aunque hay que seguir cuidándose, no me había enfermado, estuve recluida bastante, con esto podría tener un poco más de libertad pero cuidándonos”, comentó.

Foto: Daniel Reséndiz

Norma Hernández explicó que estuvo esperando un rato con bastante calor en lo que abrían las puertas del Plantel, pero para las 11:30 horas ya tenía la segunda dosis del Covid-19, con la que ahora se siente más segura.

“En esta segunda dosis se tardaron más, no llegaba nadie a decirnos algo, la fila estaba muy larga, y empezaron a pagar como a las 9:00 pasadas, ahorita me siento bien, ningún efecto secundario”, platicó.

Foto: Daniel Reséndiz

Las señoras Leticia Yi López y Victoria Yi López, relataron que la logística fue buena, esperaron con paciencia desde las 8:00, y al pasar poco antes de las 10:00 horas, el personal de la Secretaría de Salud las trató muy bien.

Foto: Daniel Reséndiz

“Sentimos que tenemos mayor protección, de todos modos vacunadas debemos tener mayor precaución y seguir las indicaciones sanitarias, que es lo que hacemos”, compartió Víctoria Yi López.