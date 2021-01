Avanza 73% vacunación en personal de primera línea Covid

MEXICALI, B.C.- Han sido aplicadas el 73% de las 9 mil 700 vacunas que llegaron a Baja California, para el personal de salud que enfrenta la pandemia Covid-19 en primer línea, este mismo 15 de enero, estiman que llegarán al 100%.

El titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, señaló que hasta el martes, estaría llegando un segundo lote de la vacuna de Pfizer, la cantidad no está definida, en este caso se aplicará al personal de salud que brinda consulta.

El secretario reprochó que hay personal de salud que no está en la primera línea de batalla, y que ha intentado formarse para ser vacunado, incluso, detectaron personas que habían estado resguardadas, tratando de obtener el biológico, sin éxito alguno.

“Es difícil tener que explicarles qué es un trabajo de alto riesgo, en este momento son las áreas Covid, que no se formen en la fila, no se brinquen en la fila, eso sería una carga moral, no se van a vacunar hasta que se vacunen los de la primera línea”, aseveró Pérez.

“Después serán los de la consulta, todo paciente puede ser un paciente Covid, sí, pero en este momento solo hay 9 mil 700 vacunas, así que no alcanza para los de consulta, o directivos”, declaró.

“Yo vi personas resguardadas queriéndose formar, solo se van a vacunar a los de primera línea, en este momento solo es a los trabajadores, nadie se va a poner la vacuna de los directivos, no tengo para todo el personal médico, son 40 mil entre público y privado”, dijo.

El secretario precisó que el avance del 73% equivale a 7 mil 107, y que se han perdido 28 vacunas, es decir, se vieron comprometidas por operatividad, es una incidencia, lo cual está pasando en todas las unidades y es completamente normal.

“Puede ser que en un frasquito no sale suficiente líquido para llenar la última jeringa, hay mucha variabilidad”, declaró.