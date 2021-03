Autorizan guarderías al 50% en BC

Al día de hoy las guarderías del IMSS en Baja California pueden abrir al 50% de su capacidad, el titular de la Secretaría de Salud, adelantó que en próximas semanas podría aumentar hasta un 75%.

Alonso Pérez Rico, comentó que la potencial apertura al 75% de aforo, depende del comportamiento en las próximas dos semanas, solo se efectuará si se logran mantener cero cadenas de transmisión en las guarderías.

Previo a la autorización al aumento de aforo por parte del Poder Ejecutivo de Baja California, las guarderías permitían solo el 30% de su capacidad, precisaron autoridades del IMSS.

“En las últimas semanas, estuvimos hablando con la doctora Desiree, la titular del IMSS en Baja California, sobre las guarderías, y se autoriza la apertura de las guarderías al 50% de su aforo”, comentó Pérez Rico.

EMBARAZADAS

Señaló que esto se decidió conforme al semáforo epidemiológico, el cual precisa quienes pueden volver a trabajar y bajo qué condiciones, aclarando que entre las indicaciones federales y estatales, hay una diferencia en la instrucción para las embarazadas.

Explicó que en Baja California, las embarazadas no deben trabajar, porque ya tienen un registro de tres embarazadas que han perdido la batalla contra el Covid-19, en lo que va de este año 2021.

“No están permitidas, regresar a trabajar, si estás en el tercer trimestre el embarazo, te tienes que resguardar”, comentó.

Los mayores de 60 años pueden regresar a trabajar en áreas no Covid, siempre y cuando no tengan co-morbilidades; las personas con diabetes, EPOC, hipertensión, que estén controlados, pueden regresar a áreas no Covid.