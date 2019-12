Aún no hemos dado una negativa; Ayuntamiento sobre Circo de Franccesco

MEXICALI, Baja California.- No se ha dado una respuesta formal a la petición del “Fantástico Circo de Franccesco” para instalarse nuevamente en Mexicali, confirmó Nezahualcóyotl Jáuregui Santillán, secretario del Ayuntamiento de Mexicali.

Aunque en redes sociales personal del circo señaló que el Ayuntamiento se negó a dar el permiso, el funcionario municipal señaló que se sigue evaluando la posibilidad.

El 30 de marzo de 2017 el cuerpo de la joven Yereltzy López de 15 años fue localizado en un predio cercano al lugar donde se encontraba el entonces conocido como “Circo Rolex”, ahora el “Fantástico Circo de Franccesco, tras días desaparecida.

Días después las autoridades acusaron a un trabajador del circo, Luis Eduardo Marcial Martínez de 19 años, por el feminicidio de la joven, acusación que derivó en una pena de 29 años de prisión y el pago de más de 800 mil pesos para resarcir el daño.

“No hemos dado el resultado” indicó “los seguimos evaluando, ellos entiendo que tienen un tema donde por las fechas ya quieren instalarse y tienen la prisa de que les contestemos, pero es un tema que tenemos que evaluar muy bien”

La razón por la que no se ha definido una respuesta, señaló el funcionario, es que no se tiene certeza sobre las personas que colaboran con el circo, debido a que provienen de muchas partes del país y no se ha entregado información precisa.

Aunque el circo argumenta que la administración ya no es la misma que estaba durante la última vez que visitaron Mexicali, al día de hoy el espectáculo no puede instalarse en la ciudad.

“Ellos no me brindan la seguridad, yo ocupo saber las personas de donde vienen” argumentó Jáuregui Santillán “es un tema que causó mucho dolor aquí en la comunidad mexicalense, donde fueron familias afectadas”