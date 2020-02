Aumentan ingresos por trámites vehiculares

MEXICALI, B.C.- Los trámites vehiculares son una de las principales fuentes de recursos para el Gobierno Estatal.

En lo que va del presente año, han detectado una variación al alza a través de la Recaudación de Rentas en Mexicali del 4%.

El recaudador de Rentas del Estado en Mexicali, Manuel Jiménez, explicó que hay un repunte interesante en la capital, sobre todo en el crecimiento del padrón de personas con licencia de conducir.

“Esto de la licencia permanente primero fue una gran incertidumbre y ahora un gran beneficio que el ciudadano está gozando, hemos tenido mucho acercamiento, nuestro padrón ha crecido en el tema de la licencia”, comentó Jiménez.

La ciudadanía y a aceptó y entendió cómo se maneja la licencia permanente, dijo el recaudador. Aseguró que este beneficio va a permanecer.

En cuanto a los trámites de tarjeta de circulación, altas y bajas, y expedición de placas, tuvieron un buen arranque, con un 4% más de afluencia que el mismo periodo del año pasado, declaró el servidor público.

“La ciudadanía se ha acercado sobre todo para el cambio de propietario, en trámite de alta y baja, el que compró su carrito en diciembre y se esperó al beneficio de enero para obtener el beneficio de descuento”, declaró.

Recordó que los costos se mantienen igual, siempre y cuando se trate de un carro común, que no pague tenencia, no es persona moral, y no excede de 685 mil pesos el valor de la unidad, su alta cuesta 3 mil 480 pesos en la primera vez que saque sus placas.

En el mes de enero el descuento en el trámite fue del 12%, para el mes de febrero el descuento es del 10%, y en marzo será del 8%, la atención en oficinas es de las 7:00 a las 18:00 horas, añadió.