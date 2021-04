Aumentan deudas hipotecarias en el Estado: AC

La crisis económica trastocó los bolsillos familiares recrudeciendo las deudas a las hipotecas, a consecuencia, cientos de bajacalifornianos han sido demandados y han perdido sus casas; la problemática ha crecido un 80% a partir de la pandemia, exponen expertos.

La organización Barzón AC, alertó a la población, que ante esta vulnerabilidad, organizaciones y personas, se han aprovechado, recurriendo a prácticas fraudulentas para despojar a las familias de sus hogares sin el debido proceso.

La organización está conformada por una red de abogados en todo el País, expertos en juicios hipotecarios, que apoyan a las personas que enfrentan una demanda, explicó la dirigente estatal de El Barzón, Martha Rueda Naranjo.

“Tenemos una alta preocupación por la situación que se está viviendo en nuestro Estado, en cuanto a la falta de pago de las personas que tienen créditos de su vivienda”, declaró Rueda Naranjo.

Esto se dio por la crisis generada por la pandemia, ya que se redujeron muchas horas de trabajo, las personas perdieron sus empleos, o su medio para subsistir, y dejando de pagar la vivienda, un problema que si bien se venía arrastrando desde hace una década, en el 2020 se recrudece, contextualizó Rueda.

“Ya no solo se enfrentan a que las familias no pueden pagar la casa, sino a ser víctimas de un fraude oportunista, que se aprovecha de huecos legales, supuestos representantes de inmobiliarias amedrentan de una manera excesiva e inhumana a los propietarios de la vivienda”, dijo.

Los amedrentan al grado que los hacen abandonar la vivienda, para ofrecerlas a potenciales compradores de una manera irregular, considerando que no son los dueños, mencionó Rueda Naranjo.

Estas organizaciones piden apartados por Internet sin siquiera mostrar la vivienda, y después se desaparecen, por una sola casa, cobran muchos apartados y después no rinden cuentas, ejemplificó.

Naranjo precisó que en febrero del 2020, atendieron 112 demandas, mientras que para enero del 2021, la cifra ascendió a 212. Si las personas no contestan estos procedimientos, las hipotecarias tienen “cancha libre”, y en siete meses les podrían desalojar.

LLAMADO

La dirigente hizo un doble llamado, tanto a la población a no quedarse de brazos cruzados ante la dificultad de no poder pagar un crédito, así como a los compradores, a no caer en estos fraudes.

“A los que no pueden pagar el crédito, no se queden con los brazos cruzados, porque tarde o temprano van a ser demandados y sus viviendas van a ser adjudicadas, si ya tienen una demanda, no se queden con ella guardada, deben de acudir ante un abogado”, explicó.

Las personas que quieren adquirir una vivienda, deben asesorarse con inmobiliarias serias y reales, no se recomienda comprar por internet, porque en su mayoría son un fraude, advirtió. Hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan y haya una mayor regulación en la venta de viviendas en Baja California.

Marisa Feria Vega, directora estatal de El Barzón, declaró que son un sin número de fraudes, pero a través de la organización han detectado 61 en enero, lo cual considera mucho, saben que en Mexicali el problema es más fuerte, pero las personas no saben a dónde acudir.

“Es más alto el porcentaje de personas en Mexicali que dejaron de pagar sus hipotecas, la cifra es fluctuante”, declaró Feria Vega.