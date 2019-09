Aumentan 50% casos de cáncer de mama

MEXICALI, Baja California.- Hasta en un 50% ha crecido la incidencia de cáncer de mama en los últimos cinco años, mientras que otros como el de próstata, de colon y del recto han incrementado más del 40%.

Así lo señaló el director de la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) de Mexicali, Rafael Estrada Caravantes, quien resaltó que los tipos de cáncer más frecuentes son el de mama, el cervicouterino, de próstata, de colon y de recto, los cuales representan cerca del 98% de los casos que se atienden.

Para el médico, la razón de esta alza depende de muchos factores, entre los cuales tienen que ver el incremento de la longevidad del ser humano, la calidad del medio ambiente de Mexicali y el tabaquismo, entre otros.

Sin embargo, consideró como el principal detonante de la enfermedad el tipo de alimentación que tienen los ciudadanos en Baja California y el resto del país, además de los altos índices de obesidad.

Datos de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali dados a conocer por LA CRÓNICA en su edición de este martes señala que al menos el 70% de la población adulta del Estado tiene algún tipo de obesidad. “Yo creo que la obesidad tiene mucho que ver, y las costumbres al comer” resaltó “no es tanto comer mucho, sino que comer”.

Si bien de momento la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) tiene capacidad de atender a la población que enfrenta la enfermedad, el experto advirtió que si esto continúa es posible que a corto plazo se requiera una ampliación f ísica y de personal de la Unidad.

FALTA CULTURA

Estrada Caravantes aseguró que continúa la tendencia de detección tardía en los pacientes de cáncer, lo cual dificulta el tratamiento.

La tendencia está relacionada a una falta de cultura de los ciudadanos, y también de las instituciones de salud, para realizar a tiempo los chequeos y pruebas para descartar algún signo de cáncer.

“Son las dos cosas, la población no lo busca y cuando lo busca no se les hace caso”, aseguró. Por esto, el experto resaltó que las pruebas de cáncer, como la mamografía y el papanicolau, deben realizarse de forma anual, además de tomar otras precauciones como una alimentación sana, no fumar y ejercicio constante.