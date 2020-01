Aumenta la aprobación del gobernador Jaime Bonilla

Una creciente popularidad experimenta el gobierno Estatal de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, según los datos arrojados por las evaluaciones mensuales de su gestión.

El resultado de la segunda evaluación de percepción ciudadana de la empresa PluralMx, precisa un aumento en el índice de aprobación de la población bajacaliforniana del 2%, a la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez.

Cabe recordar que el gobierno de Bonilla inició el 1 de Noviembre, por lo que el resultado es el comparativo entre las evaluaciones recabadas a principios diciembre y enero. En la evaluación del mes de enero, el 68% de los participantes aprobó la forma en que está haciendo su trabajo, mientras que en el mes de diciembre, el puntaje fue de un 66%, explica la empresa.

No obstante, cabe precisar que el 28% desaprobó la forma de gobernar, y el 4% no supo, no opinó o le es indiferente, todas estas opiniones cayeron un punto porcentual en comparación al mes pasado.

El área en que la muestra participante cree que Bonilla ha tenido más logro es en el combate a la inseguridad, con un 28%, cifra que aumentó dos puntos en relación a enero. La siguiente categoría más mencionada es educación con un 25%, seguido del combate a la corrupción con un 23% de los votos, cifra que se elevó en un punto porcentual en contraste con la pasada evaluación.

El rubro en el que menos consideran que tiene logro es en el combate a la pobreza, ya que el porcentaje fue del 13%, todavía hay una parte de los votantes que no sabe o no opinó en este cuestionamiento.

El 69% de los votantes aseguró que Bonilla sí ha cumplido con los compromisos, mientras que el 31% no está de acuerdo, informa el desglose de la evaluación de la organización. El 20% opinó que la atención de los funcionarios y empleados de gobierno hacia la ciudadanía es peor que antes, el 64% lo catalogó como mejor, y al 16% le parece que el trato es igual.

El documento precisa que el gobernador prometió que se acabarían los lujos, excesos y privilegios para los servidores públicos como escoltas, comidas, alimentos y viajes, el 80% considera que ha cumplido con ello.

En rendición de cuentas, el 63% de la gente opinó que ha notado transparencia en el manejo del dinero público. El 68% opinó que es muy acertado el programa de desayunos calientes para niños, el 4% poco acertada, el 12% nada acertada, y al 16% le es indiferente. En cuanto a la participación de Bonilla en las mesas de seguridad, el 81% opina que ha servido para la reducción de los hechos delictivos en el Estado, añade el estudio de Plural.mx.