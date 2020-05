Aumenta afluencia en camiones con reapertura de fábricas

Hasta en un 20 o 30% ha incrementado la afluencia de personas en el transporte público de Mexicali luego de la re-apertura de maquiladoras, informó el director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra) Juan Domínguez Flores.

Mientras que a inicios de la Fase 3 de la contingencia sanitaria por Covid-19 el número de personas que utilizaba el camión en Mexicali descendió cerca del 65%, en los últimos días la situación ha cambiado debido a que muchos centros de trabajo se han reactivado.

“Hasta hace un par de semanas estaba muy abajo, ahorita ya se incrementó entre el 20 y el 30% de afluencia en el comparativo con las semanas anteriores” admitió.

El funcionario recordó que durante las primeras dos fases de la contingencia y a inicios de la Fase tres los concesionarios del transporte vieron reducida su ganancia significativamente, por lo que a pesar de que no se dejó de prestar el servicio muchas rutas vieron incrementados sus tiempos de espera.

Por otra parte, reconoció a las empresas del transporte en Mexicali, pues afirma que durante estas semanas se han adaptado a las recomendaciones de la secretaría de salud.

En todo el periodo de cuarentena, explicó Domínguez Flores, únicamente se ha aplicado una infracción relacionada a no seguir las medidas de salubridad contra el Covid-19.

No utilizaba cubrebocas, no utilizaba guantes, no traía gel antibacterial para los usuarios, ese fue el motivo por el que se le dio una infracción, pero en general el transporte masivo, tanto de personal como público, ha estado cumpliendo cabalmente las medidas” explicó.