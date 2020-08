Aumenta 90% demanda de actas de nacimiento

La demanda de actas de nacimiento aumentó un 90%, debido a la reanudación de muchos trámites y apoyos, donde piden las nuevas actas, provocando hasta una hora de fila, la cual podría ahorrarse hasta el 80% de la gente, haciendo el trámite por Internet.

Paloma Alegría Murrieta, directora del Registro Civil del Estado, señaló que existen diversos mecanismos para que la población no pase por calores, no gaste en transporte, se ahorre tiempo y no se exponga a un contagio de Covid-19.

“Vienen por su acta o su Curp validado por el Registro Civil, eso significa que tu acta de nacimiento está ligada al Curp, y se encuentra en la base de datos nacional, así, las dependencias que solicitan un acta, pueden verificarlo en esta base”, dijo.

Las largas filas se deben a que están atendiendo hasta 300 personas al día, ya que los programas sociales están pidiendo estos documentos con los códigos QR, declaró Alegría Murrieta.

“Acrecentó también porque INE ya abrió, y están reagendando a la gente pendiente, también abrió relaciones exteriores, los pasaportes, y la puerta de acceso a todos estos servicios es el acta con código QR y el Curp validado”, declaró.

Las opciones para evitar ir a las oficinas, es ingresar al registro nacional a través del portal https://www.gob.mx/ ActaNacimiento/ , desde ahí se puede imprimir en una hoja blanca y es totalmente valida.

En caso de que no se encuentre en el sistema, señaló que deben enviar un mensaje al correo miactabc@baja.gob.mx, para darles atención personalizada y tratar de solucionar el problema, también pueden utilizar los kioscos o llamar a la dependencia.

“Vamos a evitar las largas filas, porque con ellas no están respetando la sana distancia, a veces en Mexicali, por venir con una temperatura elevada no les permiten pasar, por eso hay maneras de hacerlo por otros medios”, explicó.

Solo el 20% de la demanda de actas, no está digitalizado, es decir, que no podrían imprimirlas desde Internet, sobretodo quienes solicitan actas de nacimiento de Puebla, declaró.