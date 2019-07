Atienden a 14 mil en albergue en dos semanas

MEXICALI, Baja California.- En lo que va del verano y tras la entrada de la canícula (temporada de 40 días con calor extremo) a la región el pasado 12 de julio, el albergue peregrino ya ha sumado más de 14 mil 705 atenciones, informó la Dirección Municipal del DIF.

Expresaron que durante estos días han tenido llegadas de entre 90 a 115 visitas diarias, dando como resultado que existan esas casi 15 mil atenciones.

El DIF Municipal indicó que para quienes desconozcan sus funciones, en el albergue se les dan servicios de regadera, baño, lavandería, comida y un lugar donde puedan dormir.

CONVIVEN COMO UNA FAMILIA

José Padilla Hernández, mientras revolvía las fichas de dominó para jugar con otras personas del albergue, expresó que él se siente contento, pues estar ahí es como tener una gran familia.

“Aquí la verdad nos tratan bien, tenemos donde bañarnos, donde lavar nuestra ropa, donde dormir y pues uno convive aquí con todos como si fuera una familia y eso está suave. “La verdad que es todo un privilegio es estar y yo le doy gracias a Dios que existan estos lugares y más con el calor que está haciendo en la ciudad”, expresó.

DEPORTADO

Originario de Penjamo, Guanajuato, don José indicó que vivió en Estados Unidos durante 20 años, donde trabajó en el campo hasta que fue deportado por tener problemas en la calle.

“Tengo que aceptarlo y no me da pena, Estados Unidos no se portó mal conmigo, yo me porté mal con Estados Unidos, así que pues me deportaron allá por el 2001, cuando se cayeron las torres gemelas.

“Pero después de eso me crucé y me volvieron a deportar, y luego volví a cruzar y me deportaron, y así unas cuatro veces hasta que me dijeron ‘usted ya no puede pasar’ y pues ni modo”, mencionó.

FALTA DE DOCUMENTOS

Don José dijo que quiere conseguir un empleo. Indicó que debido a que le robaron sus documentos en el parque Del Mariachi, le es difícil conseguir empleo.

“Es muy pesado el ambiente en el parque Del Mariachi y pues una vez me robaron mi mochila con mis documentos, fui al DIF para ver si podían ayudarme pero me dicen que no aparezco en sistema y necesitan mi INE y pues no la tengo.

“La verdad sí me interesa poder sacar mi identificación pues quiero trabajar, de guardia por ejemplo, pues la idea estar trabajando en algo honesto y pues seguir aprovechando este albergue que nos hace un bien a todos”, comentó.