Asocian 23% de muertes en verano al fuerte calor

En lo que va del verano de este año, el 23% de las muertes que han sido dictaminadas en Semefo (Servicios Médico Forense), están asociadas a las altas temperaturas, situación de relevancia ante otra importante onda de calor en Mexicali.

En las instalaciones del Semefo en Mexicali, han ingresado 111 cuerpos de personas que fallecieron a causa de las altas temperaturas, de las cuales, 15 son directamente por golpes de calor, precisa la institución.

“Del 20 de Junio al 03 de Septiembre del presente año, en el Semefo, registró 486 ingresos, de los cuales 111 han sido de personas que fallecieron por enfermedades asociadas a las altas temperaturas”, detalla la dependencia.

La mayoría de las personas que murieron por padecimientos agravados, padecía de enfermedades cardíacas, explica Semefo que 96 de esas personas eran mayores de 50 años, de los cuales 82 eran hombres y 22 mujeres.

El primer caso del año por golpe de calor, fue Rafael H, quien vivía en la colonia división del norte, falleció el día 2 de agosto, a sus 50 años, su cuerpo fue entregado a su familia, declara la organización.

Cuando la temperatura es muy alta, simplemente pueden aparecer cuerpos en lotes baldios, como en el caso de un masculino no identificado, encontrado en loma linda, el día 12 de agosto, quien no ha sido reclamado por su familia.

Recordó la dependencia que fue Eduardo L., el fallecido de menor edad a causa del calor en lo que va del año 2020, quien perdió la vida a sus tres años en un vehículo, el pasado 23 de agosto.

Posteriormente murió un masculino no identificado, el 25 de agosto, a sus 60 años, frente a Plaza Cachanilla, no ha sido identificado; el penúltimo fallecido por el calor, es un masculino no identificado, murió el 28 de agosto, de aproximadamente 50 años, en la colonia de los estatutos jurídicos, no ha sido identificado.

El 1 de septiembre falleció un masculino no identificado, a sus 45 años aproximadamente, en colonia Emiliano Zapata, a causa de un golpe de calor, su cuerpo no ha sido reclamado, concluyó el Semefo.

EN NÚMEROS DEL 20 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

486 FALLECIDOS FUERON REGISTRADOS EN SEMEFO

111 PERSONAS QUE FALLECIERON POR ENFERMEDADES AGRAVADAS POR LAS ALTAS TEMPERATURAS

15 GOLPES DE CALOR SE HAN REGISTRADO EN ESTE VERANO