Asimila poco a poco el éxito

Solo en tres días, la popularidad que han alcanzado los actores protagonistas de "Control Z" los ha tomado por sorpresa, al posicionarse en el número uno del Top 10 de lo más visto en Netflix en su primer fin de semana de estreno.

En entrevista exclusiva para este grupo editorial, la protagonista de la historia, Ana Valeria Becerril, habló sobre el impacto que ha generado entre el público, primero por su papel como "Sofía" y después por su gran parecido físico con la cantante Billie Eilish.

“Es muy chistoso porque en todo el proceso del casting que hice para Sofía, yo me ayudo mucho de la música para entrar a personaje y lo que hacía era escuchar canciones de Billie Eillish, entonces es muy chistoso.

“Todo es una locura, yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos que fuera a tener tanto, tanto impacto y tanto boom, creo que lo deseábamos con todas nuestras ganas, pero no nos esperábamos esto”, declaró la actriz.

Quien de la noche a la mañana pasó de tener menos de 7 mil seguidores en su cuenta de Instagram a tener más 160 mil, lo que le ha servido para medir la aceptación de la gente, quienes ya pedían una segunda temporada de la serie.

TRATAN TEMAS REALES

Muchas han sido las críticas hacía las producciones mexicanas que se desarrollan en Netflix Latinoamérica por basar sus historias en una realidad que no representa al país en su mayoría, ante esto Ana refiere que si bien en la serie se ve un grupo de jóvenes de cierto estrato social, también los temas que se reflejan no son exclusivos de ciertos grupos.

“Eso no significa que no sean situaciones que viven varios o la mayoría de los jóvenes mexicanos y en otras partes del mundo, pero creo que no se puede generalizar y por eso se tiene que situar historias en un aspecto o un contexto específico.

“Obviamente eso no va a dejar contento a todo el mundo, no pretendemos eso pero creo que sí tocamos temas que le pueden tocar en mayor o menor medida a todos.

“A veces hay escenas fuertes de ver pero creo ninguna es gratuita; son cosas que pasan, son situaciones por las cuales los jóvenes ahora pasan y creo que también no es una serie exclusiva solo para que los chavos la vean, creo que los papás, los tíos, los abuelitos podrían verla”, comentó.

Finalmente, la actriz ganadora del Premio Ariel por Mejor Actriz Revelación en el 2018 por su participación en la cinta "Las Hijas de Abril", invitó a no perderse la primera serie juvenil de Netflix "Control Z", la cual estrenó sus primeros ocho episodios el pasado viernes.