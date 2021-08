Asegura Bonilla que no afectará a BC reducción de agua en el 2022

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, descartó que la reducción anunciada por la CILA, en la entrega de agua del Rio Colorado a Baja California para el próximo año (2022), llegue a ser tan grave como lo pronostican en Estados Unidos, como lo hacen cada año.

“Ellos lo hacen como una medida preventiva, porque están en espera de las heladas en las Montañas Rocallosas de las que proceden los escurrimientos y arrastres en el Rio Colorado; confiamos en que no va a llegar a ser tan grave y que no afectará el suministro de agua potable en Baja California”, comentó.

Su posicionamiento es en relación al contenido del Boletín 133 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA, por sus siglas) el pasado día 16 de agosto en curso, para informar de la disminución en 98.6 millones de metros cúbicos (equivalente al 5 por ciento) del volumen del Rio Colorado que México recibe cada año, de acuerdo al tratado bilateral de 1944, del cual depende el abasto público en la región.

Al ahondar sobre el tema, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que “no se está consumiendo toda el agua que recibimos, porque no hay tanta siembra, el gasto de agua está calculado en cierta cantidad o extensión de cultivos, por eso no creemos que le vaya a afectar al Estado de Baja California, a la población, en los próximos meses”.

“Todos los años, lo sabemos bien, conocemos la historia del agua (que llega por el Rio Colorado), la CILA siempre manda boletines para que todo mundo tome sus precauciones”, citó el gobernador Bonilla Valdez, en alusión a que del importante caudal se abastecen también siete estados de la Unión Americana (Wyoming, Utah, Colorado, Nevada, California, Nuevo México y Arizona).